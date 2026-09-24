"Вынужденно внутренне перемещенные": нардеп рассказал, как может измениться поддержка переселенцев

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о поддержке ВПЛ под номером 16096. Он вводит новую систему, создает единый порядок получения помощи, гарантирует социальные выплаты, субсидию на аренду, компенсационный механизм в отношении жилья на ТОТ/в зоне боевых действий, трудоустройство и изменения статуса детей.

Как законопроект должен изменить систему поддержки переселенцев

Благодаря внедрению законопроекта №16096 государство могло бы перейти от набора разрозненных статусов, выплат и услуг для внутренне перемещенных лиц к системе сопровождения человека по принципу "единого входа". Среди прочего, на уровне закона авторы инициативы предлагают заменить понятие "внутренне перемещенное лицо" на "вынужденно внутренне перемещенное лицо". Об этих и других нормах проекта 24 Каналу рассказал народный депутат Максим Ткаченко.

Парламентарий отмечает, что переселенцы покидают свои дома не по собственной воле, а из-за войны, оккупации или угрозы жизни. Поэтому такое название будет более уместным. Известно, что законодательные изменения готовились совместно с мэром Харькова и председателем Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорем Тереховым.

Законопроект предусматривает создание Координационного центра поддержки вынужденно внутренне перемещенных лиц и его территориальных отделений. Ткаченко отметил, что это будет не просто еще одно учреждение, куда человек будет ходить за справками. Центр будет координировать взаимодействие соцзащиты, службы занятости, медицины, образования, общин и других служб с учетом потребностей конкретного человека.

Максим Ткаченко Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам ВОТ, восстановления и развития деоккупированных территорий Принцип "единого входа" означает одно обращение. Далее проводится комплексная оценка потребностей и формируется индивидуальный маршрут поддержки. Информацию, которая уже имеется в государственных реестрах, органы должны получать друг от друга. Человек не должен повторно предоставлять государству одни и те же данные.

Народный депутат также подчеркнул конкретные социальные гарантии, прописанные в новом законопроекте. Так, детей, родившихся после перемещения одного или обоих родителей, также будут ставить на учет как вынужденно внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, инициаторы предлагают предоставлять помощь без учета доходов семьи в течение первых шести месяцев после перемещения. Государство также законодательно закрепит субсидию на аренду жилья, если проект будет поддержан в Раде.

Для владельцев жилья на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий предусмотрен добровольный механизм отказа от него в пользу государства с возможностью получения компенсации.

Ткаченко также подчеркнул обновленный подход к трудоустройству. Поддержка должна оплачивать результат, а не само участие в программе. Речь идет о заключении трудового договора, реальной занятости и уплате ЕСВ.

Общая логика такова: государство переходит от фрагментарной помощи "по факту статуса" к сопровождению человека на всем пути – от первого обращения до адаптации в новой общине или безопасного возвращения домой,

– сказал Максим Ткаченко.



Максим Ткаченко обозначил основные положения законопроекта №16096 / Фото предоставлено 24 Каналу

Фиксированных сумм для помощи законопроект не устанавливает, поэтому общую стоимость реализации законопроекта народный депутат не назвал. Он уточнил, что размер выплат привязывается к базовой социальной помощи. То есть закон устанавливает нижний предел гарантии, но не фиксирует конкретную сумму в гривнах.

Уже на Кабинет Министров будет возложена задача определить объем и источники финансирования. На это отводится месяц со дня вступления закона в силу. Также расходы на помощь должны быть учтены в проекте Государственного бюджета на соответствующий год. Максим Ткаченко уточнил, что это стандартная бюджетная практика.

В то же время народные депутаты в проекте должны определить гарантии и механизмы. Полные финансовые расчеты делает правительство, которое располагает всеми необходимыми данными о доходах и расходах бюджета.

Если бы мы сейчас зафиксировали конкретные суммы без таких расчетов, это могло бы стать основанием для отрицательного заключения бюджетного комитета. Поэтому сначала закон определяет принципы и гарантии. Затем правительство рассчитывает их полную стоимость и источники финансирования. При этом не все предложенные изменения означают только дополнительные расходы. Часть из них потенциально может привести и к экономии бюджетных средств,

– отметил парламентарий.

Например, электронный обмен информацией должен сократить дублирование процедур. А поддержка в сфере трудоустройства привязывается к фактическому результату: трудовому договору, продолжительности занятости и уплате ЕСВ.

Помощь ВПЛ будет предоставляться без деления на категории

Максим Ткаченко рассказал, что в новом законопроекте не определены приоритетные категории ВВП, которые будут получать помощь. Гарантия распространяется одинаково на всех вынужденно внутренне перемещенных лиц.

Мы предлагаем не выборочную помощь отдельным группам, а единый минимальный стандарт социальной защиты для всех вынужденно внутренне перемещенных лиц. Законопроект не устанавливает фиксированную сумму в гривнах. Вместо этого определяется гарантированный нижний предел… Конкретная сумма будет определяться индивидуально. Она будет зависеть от параметров базовой социальной помощи,

– отметил народный депутат.

Он добавил, что законопроект также устанавливает дополнительные гарантии:

покупка недостроенного жилья или земельного участка стоимостью до двух миллионов гривен не должна автоматически лишать человека помощи;

автоматически лишать человека помощи; банковский депозит до двух миллионов гривен, который хранится в течение года, не должен влиять на пособие.

При этом о приостановке или прекращении выплаты человека должны уведомить не позднее чем за 10 дней до запланированного поступления денег. В уведомлении должны быть указаны основание такого решения и порядок его обжалования.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 15579, который разрешает передачу государственного и коммунального имущества в аренду для проживания ВПЛ. Такое жилье можно будет передавать без аукциона, а плата за размещение составит 1 гривну. Закон разрешает применять этот механизм до 1 января 2028 года.

Государство планирует создать единый электронный реестр жилья для переселенцев. Его запуск перенесли на 2027 год. Реестр должен стать единой цифровой платформой, где переселенцы смогут видеть доступное жилье.