Что известно о Реестре жилья для ВПЛ

Правительство утвердило Программу деятельности и представило ее на рассмотрение парламента, сообщил народный депутат Павел Фролов.

За разработку и внедрение системы будет отвечать Министерство развития общин, территорий и ВПЛ. Реестр должен помочь государству перейти от временного размещения людей к долгосрочным жилищным решениям для тех, кто лишился дома из-за войны.

Ключевым нововведением будущей системы станет интерактивная карта объектов недвижимости. Переселенцы смогут просматривать подробные фотографии помещений, узнавать об их техническом состоянии и актуальном количестве свободных мест для проживания.

Кроме того, поиск жилья не будет ограничиваться текущим местом пребывания человека. Новая платформа позволит выбирать варианты в любом регионе Украины, что значительно упростит процесс переезда и адаптации на новом месте.

Также реестр будет выполнять роль инвестиционной площадки. Благодаря прозрачным инструментам власти планируют привлекать средства международных партнеров и доноров для ремонта уже имеющихся домов и строительства нового жилья для ВПЛ.

Помимо жилищного реестра, Программа деятельности правительства предусматривает и другие этапы поддержки переселенцев. В частности, в 2026 году планируется внедрить формат "единого окна", через которое люди смогут узнать обо всех доступных социальных услугах и льготах.

А уже в 2027 году вместе с запуском жилищного реестра должен заработать единый маршрут сопровождения и интеграции переселенцев в общинах. Этот механизм будет помогать людям быстрее адаптироваться на новом месте, находить работу и получать необходимую помощь.

Напомним, в Одесской области завершили один из жилищных проектов для ВПЛ. В поселке Соборное переоборудовали бывшее здание военного городка: после реконструкции там обустроили жилье для 70 семей переселенцев. Дом уже готов к заселению.