Как бывший военный городок превратили в жилье для ВПЛ

В поселке Соборное Бессарабской общины бывшее здание военного городка переоборудовали в пятиэтажный жилой дом для переселенцев, сообщил народный депутат Павел Фролов.

По его словам, это пилотный и крупнейший в Украине проект социального жилья для ВПЛ. Дом рассчитан на 70 семей, а в целом там смогут поселиться около 210–230 человек.

Жилье уже готово к заселению. Семьи ВПЛ смогут интегрироваться в общину, обрести собственное пространство и начать новую жизнь. Это пример того, как совместная работа государства, общины и партнеров дает конкретный результат,

– подчеркнул Фролов.

УВКБ ООН и Caritas инвестировали 65 миллионов гривен в ремонт здания и приобретение бытовой техники. Еще около 20 миллионов гривен Бессарабская община вложила в реконструкцию и необходимые коммуникации. Всего на проект было направлено около 85 миллионов гривен.

Идея переоборудовать заброшенное здание под жилье для переселенцев появилась около года назад во время работы ВСК в Одессе. С тех пор помещение полностью реконструировали и подготовили для проживания семей ВПЛ.

Напомним, в 2026 году для ВПЛ планируется запустить программу "Домики в селе", в рамках которой общины смогут приобретать частные дома для переселенцев за счет государственной субвенции. Такое жилье будет предоставляться без оплаты за сам дом, однако переселенцы будут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.