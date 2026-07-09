Как ВПЛ получить бесплатное жилье в селе

Переселенцы смогут переехать в сельскую местность без аренды или покупки собственного жилья, а сами будут оплачивать только коммунальные услуги, рассказал народный депутат Павел Фролов.

Согласно плану, местные общины будут приобретать частные дома за счет субвенций из госбюджета. В 2026 году планируется приобрести около 1 000 таких домов. Максимальная стоимость одного дома составит 500 тысяч гривен.

Как будет работать программа для переселенцев

ВПЛ совместно с местными властями, волонтерами или общественными организациями ищет дом. После предварительной договоренности с владельцем ВПЛ в течение трех дней подает заявление в местные власти или через портал Пенсионного фонда Украины с электронной подписью. Комиссия осматривает дом и решает, целесообразно ли его приобретать. После заключения договора ВПЛ должен в течение 30 дней зарегистрироваться по новому месту жительства. Жилье предоставляется на три года с возможностью продления по соглашению сторон. В течение трех месяцев после заселения трудоспособный член семьи должен устроиться на работу или встать на учет в центре занятости.

Кто будет иметь приоритет на бесплатное жилье

Преимущество в программе будут иметь уязвимые категории переселенцев. Среди них – многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые люди и другие ВПЛ, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Напомним, ранее регионы уже направили почти 700 миллионов гривен из государственной субвенции на обустройство жилья для ВПЛ. Отдельно правительство обсуждало проект программы, в рамках которой для переселенцев планируется приобрести 1 000 домов в сельской местности.