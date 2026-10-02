Штраф за побег подчиненных: на Львовщине из-за СОЧ перед судом предстал сержант

Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор сержанту, допустившему побег трех подчиненных во время перемещения между воинскими частями. Военнослужащий полностью признал свою вину в халатном отношении к службе и подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Военного наказали за СОЧ, совершенное подчиненными

Военнослужащий, которого обвинили в халатном отношении к службе, занимал должность санитарного инструктора медицинского пункта. Его назначили старшим команды для сопровождения военнослужащих, которые только что завершили курс базовой общевойсковой подготовки и направлялись в другое подразделение. Об этом говорится в материалах дела №944/4876/26.

Как установил суд, сержант во время перевозки личного состава не обеспечил надлежащего контроля, в результате чего трое мужчин совершили самовольное оставление части. По данному факту в отношении военнослужащего составили административный протокол за небрежное отношение к военной службе.

Военный не присутствовал на суде, однако просил рассмотреть дело без его личного участия. Он признал вину и не возражал против наказания.

Частью 2 статьи 172-15 КоАП предусмотрена административная ответственность за небрежное отношение военнослужащего к военной службе, совершенное в условиях особого периода. Изучив материалы дела, считаю, что вина лица в совершении правонарушения полностью подтверждается доказательствами, имеющимися в деле,

– постановила судья Яворовского районного суда Ирина Карпин.

Мужчине присудили штраф в размере 17 тысяч гривен. С военнослужащего также взыщут 665 гривен судебного сбора, хотя решение суда еще подлежит обжалованию в апелляционной инстанции.

Напомним, в мошенничестве и самовольном оставлении части подозревали командира разведывательного отделения морской пехоты. По данным следствия, после завершения командировки он не вернулся в свою часть в Краматорске, а с сентября 2024 года по февраль 2026-го преимущественно находился в Киеве и занимался личными делами.

Однако часть продолжала выплачивать ему денежное обеспечение. Так военному незаконно начислили 463 тысячи гривен.