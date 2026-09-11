Судьи "защищают" взяточников: в Центре по борьбе с коррупцией рассказали о громком решении

Большая палата Верховного Суда отменила решение о увольнении трех судей Киевского апелляционного суда, которых НАБУ и САП уличили в получении взятки. Утверждается, что при рассмотрении их дела были допущены процедурные нарушения.

Подозреваемых судей Киевского апелляционного суда не уволили

Верховный Суд отменил решение Высшего совета правосудия об увольнении фигурантов дела, которых антикоррупционные органы подозревают в получении взяток. Ситуация вокруг восстановления прав судей, уличенных в коррупции, демонстрирует серьезные пробелы в системе очищения власти. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, отмена произошла из-за нарушения процедуры. В частности, это можно объяснить тем, что заседание назначили в неудобное для подозреваемых время, либо их объяснения заслушали ненадлежащим образом.

Речь идет о судьях Киевского апелляционного суда, у которых изъяли более 100 тысяч долларов. Несмотря на задержание с поличным при получении 35 тысяч долларов взятки, высшая судебная инстанция установила нарушение регламента при привлечении их к ответственности.

Эти судьи Киевского апелляционного суда передавали друг другу деньги в пакетах из-под виски и кофе,

– уточнил Шабунин.

То есть это дело доказало, что в Украине, вероятно, сохраняются высокие коррупционные риски в судебной системе, где защита интересов чиновников в мантиях часто преобладает над принципом неотвратимости наказания. Это также тормозит выполнение международных обязательств Украины по реформированию судопроизводства.

Что предшествовало

Интересные детали рассказывал прокурор, когда рассматривалось дело одного из фигурантов. У него в квартире якобы обнаружили 115 тысяч долларов прямо в упаковках от кофе. При этом подозреваемые обменивались зашифрованными фразами, что было заметно, когда во время встречи один из них подошел к шкафу и передал коллеге именно пакет с кофе со словами: "Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю".

Сам фигурант утверждал, что не все найденные деньги принадлежали ему, а лишь 50 тысяч. Остальные якобы принадлежали детям, сестре и жене.