Подозреваемых судей Киевского апелляционного суда не уволили

Верховный Суд отменил решение Высшего совета правосудия об увольнении фигурантов дела, которых антикоррупционные органы подозревают в получении взяток. Ситуация вокруг восстановления прав судей, уличенных в коррупции, демонстрирует серьезные пробелы в системе очищения власти. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, отмена произошла из-за нарушения процедуры. В частности, это можно объяснить тем, что заседание назначили в неудобное для подозреваемых время, либо их объяснения заслушали ненадлежащим образом.

Речь идет о судьях Киевского апелляционного суда, у которых изъяли более 100 тысяч долларов. Несмотря на задержание с поличным при получении 35 тысяч долларов взятки, высшая судебная инстанция установила нарушение регламента при привлечении их к ответственности.

Эти судьи Киевского апелляционного суда передавали друг другу деньги в пакетах из-под виски и кофе,

– уточнил Шабунин.

То есть это дело доказало, что в Украине, вероятно, сохраняются высокие коррупционные риски в судебной системе, где защита интересов чиновников в мантиях часто преобладает над принципом неотвратимости наказания. Это также тормозит выполнение международных обязательств Украины по реформированию судопроизводства.

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Что предшествовало

Интересные детали рассказывал прокурор, когда рассматривалось дело одного из фигурантов. У него в квартире якобы обнаружили 115 тысяч долларов прямо в упаковках от кофе. При этом подозреваемые обменивались зашифрованными фразами, что было заметно, когда во время встречи один из них подошел к шкафу и передал коллеге именно пакет с кофе со словами: "Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю".

Сам фигурант утверждал, что не все найденные деньги принадлежали ему, а лишь 50 тысяч. Остальные якобы принадлежали детям, сестре и жене.