Мужчина нанес ущерб на миллионы: придется ли платить его жене

Сам факт пребывания в браке не означает, что один из супругов должен автоматически нести ответственность за ущерб, причиненный другим. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях возможна солидарная ответственность мужа и жены за причиненный ущерб.

Мужчина нанес ущерб на сумму 7,3 миллиона гривен

Суть дела заключалась в взыскании 7,3 миллиона гривен упущенной выгоды – дохода от аренды магазина, который владельцы, по их утверждениям, могли бы получить, если бы их права не были нарушены, сообщает "Судебно-юридическая газета". Истцы заявили, что из-за действий одного из ответчиков они не получали арендную плату за принадлежащее им помещение.

Помимо требования о возмещении убытков, в деле также оспаривались договоры дарения имущества и государственная регистрация права собственности.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал убытки только с мужа и признал договоры дарения недействительными. В солидарном взыскании средств с жены суд отказал, поскольку доказательств ее вины в противоправных действиях не было.

В свою очередь, апелляционный суд постановил взыскать убытки с супругов солидарно. Свое решение он мотивировал тем, что здание магазина находилось в совместной собственности мужа и жены и приносило доход обоим. Однако с таким подходом не согласился Верховный Суд.

Верховный Суд разъяснил, в каких случаях жена может нести ответственность за ущерб, причиненный мужем

Как отметил ВС, в соответствии со статьей 1190 Гражданского кодекса Украины, солидарная ответственность за ущерб возникает только тогда, когда он причинен совместными действиями или бездействием нескольких лиц.

То есть для возложения ответственности на каждого из ответчиков необходимо установить состав гражданского правонарушения: противоправное поведение, вину и причинно-следственную связь между действиями лица и причиненным ущербом.

В данном деле упущенная выгода возникла в результате уголовного правонарушения, совершенного именно мужем. Это было подтверждено приговором суда.

При этом сам факт брака, осведомленность жены об имуществе или ее участие в предыдущих судебных спорах о праве собственности не свидетельствуют о том, что она принимала участие в причинении убытков.

Поэтому Верховный Суд отменил постановление апелляционной инстанции в части солидарного взыскания и оставил в силе решение районного суда, согласно которому средства взыскивались только с мужа.

В то же время ВС согласился с признанием договоров дарения недействительными. Суд установил, что мужчина заключил их с целью скрыть имущество от возможного взыскания убытков в пользу истцов, что свидетельствовало о злоупотреблении правами и недобросовестности.

Таким образом, брак сам по себе не создает солидарной ответственности супругов за ущерб, причиненный одним из них. Для взыскания средств с второго из супругов необходимо доказать его личное участие в совместных противоправных действиях, вину и причинно-следственную связь с причиненным ущербом.

Кстати, если брак заключен с нарушением семейного законодательства, то суд может признать его недействительным. В некоторых случаях прекратить действие актовой записи о браке может сам орган государственной регистрации.