Чоловік завдав збитків на 7,3 мільйона гривень

Суть справи полягала у стягненні 7,3 мільйона гривень упущеної вигоди – доходу від оренди магазину, який власники, за їхніми твердженнями, могли б отримати, якби їхні права не були порушені, повідомляє "Судово-юридична газета". Позивачі заявили, що через дії одного з відповідачів вони не отримували орендну плату за належне їм приміщення.

Крім вимоги про відшкодування збитків, у справі також оскаржувалися договори дарування майна та державна реєстрація права власності.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов: стягнув збитки лише з чоловіка та визнав договори дарування недійсними. У солідарному стягненні коштів із дружини суд відмовив, оскільки доказів її вини у протиправних діях не було.

Натомість апеляційний суд вирішив стягнути збитки з подружжя солідарно. Своє рішення він мотивував тим, що будівля магазину перебувала у спільній власності чоловіка та дружини й приносила дохід обом. Однак із таким підходом не погодився Верховний Суд.

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Верховний Суд пояснив, коли дружина може відповідати за шкоду чоловіка

Як зазначив ВС, відповідно до статті 1190 Цивільного кодексу України, солідарна відповідальність за шкоду виникає лише тоді, коли її завдано спільними діями або бездіяльністю кількох осіб.

Тобто для покладення відповідальності на кожного з відповідачів необхідно встановити склад цивільного правопорушення: протиправну поведінку, вину та причинний зв'язок між діями особи й завданою шкодою.

У цій справі упущена вигода виникла внаслідок кримінального правопорушення, яке вчинив саме чоловік. Це було підтверджено вироком суду.

При цьому сам факт шлюбу, обізнаність дружини про майно або її участь у попередніх судових спорах щодо права власності не свідчать про те, що вона брала участь у завданні збитків.

Тому Верховний Суд скасував постанову апеляційної інстанції у частині солідарного стягнення та залишив у силі рішення районного суду, за яким кошти стягувалися лише з чоловіка.

Водночас ВС погодився з визнанням договорів дарування недійсними. Суд встановив, що чоловік уклав їх із метою приховати майно від можливого стягнення збитків на користь позивачів, що свідчило про зловживання правами та недобросовісність.

Таким чином, шлюб сам по собі не створює солідарної відповідальності подружжя за шкоду, заподіяну одним із них. Для стягнення коштів із другого з подружжя потрібно довести його власну участь у спільних протиправних діях, вину та причинний зв'язок із завданою шкодою.

До речі, якщо шлюб укладений з порушенням сімейного законодавства, то суд може визнати його недійсним. У деяких випадках припинити дію актового запису про шлюб може сам орган державної реєстрації.