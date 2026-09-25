Обновление в Резерв+: украинцам предлагают по-новому авторизироваться в приложении

В приложении "Резерв+" добавили новую возможность авторизации для тех граждан, у которых есть Дия.Подпись. Это и другие изменения будут вводиться постепенно.

Войти в Резерв+ стало проще

С 25 августа у части граждан появилась возможность авторизоваться в Резерв+ по-новому. Пользователям теперь потребуется Дия.Подпись, что должно сделать вход в приложение более удобным. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

При наличии Дии пользователи должны выбрать на экране входа в Резерв+ функцию "Войти через Дию". Однако при этом разработчики не исключили возможность входа в приложение через BankID.

Новый способ входа появляется у пользователей постепенно. Поэтому даже после обновления Резерв+ до последней версии кнопка "Войти через Дию" может быть доступна не сразу,

– говорится в сообщении.

Если обновление еще недоступно, то пользователям следует пользоваться BankID, и дополнительных действий не требуется.

А когда новый способ авторизации станет доступен, то после нажатия специальной кнопки Резерв+ перенаправит пользователя в приложение Дия. Там нужно будет еще раз подтвердить вход с помощью Дия.Подписи.

Затем пользователь будет перенаправлен обратно в Резерв+ в авторизованном состоянии, то есть сможет и дальше пользоваться приложением.

В Минобороны подчеркнули, что те, у кого еще нет Дия.Подписи, могут создать ее в приложении при наличии ID-карты или биометрического заграничного паспорта. Это делается один раз, а дальше человек просто пользуется квалифицированной электронной подписью.

Ведомство также отметило, что в обновлении Резерв+ удалось улучшить несколько других функций. В частности, разработчики устранили ошибки и задержки, которые могли возникать при входе в систему. Кроме того, пользователям запретили использовать слишком слабые PIN-коды, чтобы повысить безопасность.

Гражданам предлагается обновить Резерв+ до последней версии. А если обновление пока недоступно, то оно должно стать доступным чуть позже.

Напомним, для создания Дия.Подписи необходим один из документов, отображаемых в приложении Дия. Проверка личности лица, регистрирующего КЭП, осуществляется за несколько секунд с помощью проверки личности по фотографии (PhotoID).