Увійти в Резерв+ стає простіше

Від 25 серпня у частини громадян з'явилася можливість авторизуватися в Резерв+ по-новому. Користувачам тепер потрібен Дія.Підпис, який має зробити вхід у застосунок зручнішим. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

За наявності Дії користувачі мають обрати на екрані входу в Резерв+ функцію "Увійти через Дію". Але при цьому розробники не виключили можливість увійти до додатка через BankID.

Новий спосіб входу з’являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення Резерв+ до останньої версії кнопка "Увійти через Дію" може бути доступна не одразу,

– йдеться в повідомленні.

Якщо оновлення ще не доступне, то люди мають користуватися BankID і додатково нічого робити не потрібно.

А вже коли новий спосіб авторизації стане доступним, то після натискання спеціальної кнопки Резерв+ перенаправить користувача в застосунок Дія. Там потрібно ще раз підтвердити вхід за допомогою Дія.Підпису.

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Потім людину перенаправить знову на Резерв+ вже авторизованим, тобто буде можливість і надалі користуватися застосунком.

У Міноборони наголосили, що ті, хто ще не має Дії.Підпису, можуть створити його в застосунку за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Це робиться один раз, а далі людина просто користується кваліфікованим електронним підписом.

Відомство також наголосило, що в оновленні Резерв+ вдалося покращити кілька інших функцій. Зокрема розробники усунули помилки та затримки, які могли виникати під час входу. Також користувачам заборонили використовувати надто слабкі РIN-коди, щоб посилити безпеку.

Громадянам пропонують оновити Резерв+ до останньої версії. А якщо оновлення авторизації недоступний, то він має стати активним трохи згодом.

Нагадаємо, для створення Дія.Підпису необхідний один з документів, які відображаються в застосунку Дія. Перевірка особи, яка реєструє КЕП здійснюється за кілька секунд за допомогою перевірки особи фото (PhotoID).