Украинки могут столкнуться с проблемами при получении защиты в ЕС: какой документ нужен

Подтверждение законного пересечения границы при получении временной защиты могут потребовать даже у женщин. Поэтому в консульской службе напомнили, как получить подтверждение и воспользоваться правом на легализацию за рубежом.

Как получить подтверждение законного пересечения границы

Если украинка докажет при получении временной защиты в ЕС, что из Украины она выехала законно, то чиновники не будут требовать дополнительных документов, в частности о выполнении воинской обязанности. Стоит помнить, что на обращение в органы у беженца есть 90 дней. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консульскую службу МИД.

Как отмечается, главным доказательством того, что границу человек пересек законно, является штамп в загранпаспорте. Сотрудники Государственной пограничной службы сейчас не ставят его автоматически. Поэтому, если человек намеревается получить временную защиту, ему следует попросить проставить такой штамп.

Важно! Это правило касается как мужчин, так и женщин, желающих обратиться за защитой.

Если же при выезде человек этого не сделал, то он или его законный представитель может обратиться по электронному адресу Главного центра обработки специальной информации ГПСУ. Там по запросу должны выдать справку о пересечении государственной границы. Данные предоставляются на официальном бланке с цифровой подписью. Компетентные органы ЕС должны принимать такую справку.

Если человек впервые обращается за временной защитой, то по новым правилам у него есть 90 дней на подачу заявления. За это время человек может получить данные о законном пересечении границы (если ранее их не имел) и согласовать другие вопросы.

Консульская служба также напомнила, что выезд из страны пребывания может повлечь за собой утрату временной защиты, если человек не предупредил пограничников о том, что намерен вернуться обратно. То есть о временной поездке в Украину необходимо уведомить соответствующие службы. Например, те, кто имеет временную защиту в Польше, на польском пункте пропуска должны предъявить свой электронный документ в приложении mObywatel. В других странах правила различаются.

В случае повторного въезда в ЕС для обновления временного статуса уже будут применяться новые критерии проверки.

Если же требования компетентных органов страны ЕС являются неправомерными или возникает спор, то украинцы могут обращаться за помощью в консульское учреждение Украины. Кроме того, определенные данные можно уточнить в компетентных органах европейских стран.

Напомним, недавно стало известно, что количество украинцев с временной защитой в Польше сократилось примерно на 11%. Вероятно, люди сейчас теряют статус из-за новых требований и бюрократических процедур.

Срок действия временной защиты для украинцев в ЕС продлили до 4 марта 2028 года. Статус можно получить, если удастся доказать законное пересечение границы и отсутствие проблем с воинским учетом в Украине.