Число украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, сократилось на 11%

Недавно правительство Польши опубликовало статистику, в которой отмечается отток людей со специальным иммиграционным статусом. Если в апреле временная защита была зарегистрирована примерно у 974 500 украинцев, то к сентябрю их число сократилось примерно на 11%. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

В начале сентября было зафиксировано, что статус имеют 868 000 украинцев, прибывших в Польшу после начала войны. Как считают власти, причиной этого стало, в частности, враждебное отношение местных жителей к беженцам.

Кроме того, значительная часть украинцев уезжает из Польши, поскольку страна создает мигрантам бюрократические препятствия. Журналисты узнали у эксперта по вопросам миграции из организации "Украинский дом" в Варшаве Богдана Концура, что теперь к украинцам, желающим получить временную защиту, предъявляется больше требований. Так, если при въезде в страну не заявить пограничникам, что человек желает спастись от войны, его зарегистрируют как туриста, и после этого получить статус будет невозможно. Эксперт отмечает, что пограничники могут не задавать вопросов, а многие люди не знают о новом правиле.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши уточнила, как должен действовать украинец, если он желает получить временную защиту.

Гражданин Украины, намеревающийся въехать в Польшу для получения временной защиты, должен четко заявить об этом намерении офицеру пограничной службы во время проверки на границе. Это важно, поскольку в отсутствие такого заявления въезд может быть зарегистрирован по общим правилам, применяемым к безвизовым поездкам,

– сообщила Анна Собеская-Текень.

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Часть украинцев в этом месяце также лишилась временной защиты. Это могло произойти, если человек получал ее в начале войны без данных действующего загранпаспорта, а в установленный срок не обновил данные в местных администрациях. После этого их статус "истек", а значит, человек лишился права на легальное проживание. Однако у таких украинцев еще есть 6 месяцев, чтобы урегулировать ситуацию, но это нужно сделать после законного повторного въезда в Польшу и при наличии действующего паспорта.

Играет ли роль враждебное отношение со стороны поляков

Польско-украинская исследовательница Елена Бабакова рассказала, что действительно, после президентских выборов 2025 года антиукраинские настроения усилились, и поэтому стало заметно ухудшение отношений между польскими и украинскими гражданами.

Однако эксперт отмечает, что отток граждан Украины связан со многими факторами. Часть из них утратила статус, поскольку перешла на другие виды легализации. А вот отдельные случаи враждебного отношения поляков к украинцам, по ее мнению, существенной роли не играют.

Напомним, в отношении военнообязанных украинцев, которые уже имеют временную защиту, Польша не будет применять никаких санкций. По крайней мере, сейчас таких законопроектов нет, – говорит посол Украины Василий Боднар. Страна обещает им и в дальнейшем обеспечивать надлежащую правовую защиту.