Политические заявления и реальные перспективы изменения законодательства в отношении украинцев

В Польше на данный момент нет никаких законодательных изменений, касающихся статуса или ограничений пребывания военнообязанных граждан Украины. Все они в стране по-прежнему рассматриваются как обычные иностранцы с надлежащей правовой защитой. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью проекту "Хид Тузова" на Апостроф TV.

По его словам, любые слухи о введении отдельных ограничений для мужчин на данный момент не соответствуют действительности. Сейчас это невозможно сделать на законодательном уровне.

Дипломат обратил внимание на громкие призывы отдельных польских деятелей изменить подход к пребыванию украинцев. В частности, он напомнил о выступлении польского чиновника Матеуша Моравецкого, который сейчас продвигает новый политический проект "Развитие Плюс".

По оценке Василия Боднара, такие заявления являются исключительно политическими декларациями, призванными привлечь внимание избирателей, а их практическая реализация в настоящее время физически невозможна.

В то же время посол не исключил, что ситуация теоретически может измениться в случае формирования нового польского правительства, если чиновники сделают эту задачу своим приоритетом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

К слову, в интервью 24 Каналу политический аналитик Виталий Кулик отметил, что власть действительно не хочет реагировать на случаи давления польского общества на украинцев, а потому такие заявления и в дальнейшем будут влиять на права людей в Польше.

Нужен сигнал, который бы кто-то подал в пользу нормальных дружеских отношений с украинцами. Но мы этого не наблюдаем,

– отметил эксперт.

Напомним, польская оппозиционная партия "Право и справедливость" заявила, что в случае победы на выборах 2027 года станет возможной депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

В свою очередь, МВД страны раскритиковало эту идею, назвав ее "абсурдом и популизмом". В ведомстве подчеркнули, что людей, нарушающих польское законодательство, могут депортировать уже сейчас, без привязки к полу или статусу.