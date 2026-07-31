В Польше – стране, которая первой приняла беженцев из Украины и поддерживала нас в борьбе, – заметно усиливаются антиукраинские настроения. Среди поляков Украина и ее граждане обсуждаются в негативном контексте, а иногда этот негатив перерастает уже в действия. Так, нападения на украинцев в Польше и даже за ее пределами участились. Сначала это были единичные случаи, а с конца 2025 года это стало тенденцией.

Гостеприимная Польша превращается в опасную территорию для украинцев

В Польше проживает немало украинцев, это едва ли не самая популярная страна, где наши граждане имеют временную защиту. Но противоречия между двумя государствами уже мешают беженцам спокойно находиться на польской территории. Почему возникла такая неприязнь и удастся ли предотвратить обострение ситуации, 24 Канал спросил у директора "Центра исследований проблем гражданского общества" и политического аналитика Виталия Кулика.

По словам эксперта, сложные отношения между Польшей и Украиной существовали давно. Но когда молодежь, то есть либеральная часть Польши, уехала из страны в Германию или в Великобританию, возросла популярность правоконсервативных политических сил. Именно они ставят вопрос исторических нарративов в качестве одной из основ политической повестки дня.

Виталий Кулик Директор "Центра исследований проблем гражданского общества", политический аналитик Они на этом строят свою политику, забирают голоса. Соответственно, раздувание антиукраинской темы – это как раз часть этих исторических нарративов... Это вопрос Волынской трагедии, это вопросы, связанные с другими аспектами общей истории Украины и Польши. И все это затем сразу же превращается в политические аспекты и повседневную ксенофобию.

Виталий Кулик отметил, что первые заметные признаки популярности антиукраинской тематики появились в 2023 году. До 2024 года эту тему не воспринимали всерьез, но затем начались блокировки грузовиков на границе и напряженность из-за "не их войны, за которую платят поляки", что еще больше ухудшило отношения.

Однако директор "Центра исследований проблем гражданского общества" отмечает, что не только история стала причиной такого рода разногласий. Ведь есть еще определенные аспекты во внутренней экономической проблематике, в частности связанные с украинскими мигрантами.

Польша сначала отнеслась к этому достаточно позитивно: проводились художественные акции в поддержку украинцев, проявлялась солидарность, оказывалась помощь. Но война затягивалась, а давление на рядового поляка усилилось в виде налогов, тарифов, цен. И часть общества начала воспринимать украинцев не в контексте солидарности во время войны, а как бремя,

– говорит Виталий Кулик.



В Польше поддерживали украинцев / Фото 24 Канала

Эксперт отметил, что сейчас часть поляков не может мыслить рационально и понять, что Россия вполне может напасть и на их страну. Они живут в иллюзиях, что их защитит НАТО. И при этом у них существует убеждение, что и в Украине сейчас присутствуют антипольские настроения. Но для нашей страны вопрос отношений между двумя странами – далеко не самый главный.

"Если посмотреть на количество упоминаний, статей, публикаций и времени, отведенного в информационном пространстве Польши украино-польским отношениям, и сравнить с Украиной, то мы увидим, что их общество перегрето вопросом украино-польских отношений. В то время как в Украине вопросу отношений с Польшей уделяется в 10 раз меньше времени, внимания и интереса. Для рядового украинца эти отношения не имеют такой "горячей" значимости. Это разговоры только тех, кого это касается, то есть тех, чьи семьи находятся в Польше", – уточнил политический эксперт.

"Правые" партии позволяют распространять антиукраинские настроения и считают, что у них все под контролем. Однако Кулик отмечает, что на практике общество сталкивается с большим количеством проявлений ксенофобии, и она через информационные каналы "выходит на улицу" в виде погромов и нападений на украинцев. Статистика показывает, что сейчас в Польше количество нападений на украинцев превышает количество нападений на ромов.

Как не допустить дальнейшего обострения

Конечно, правоохранители все еще пытаются защищать права людей, судебная система реагирует на серьезные случаи. Но ведь ксенофобия выражается не только в избиениях, но и в дискриминации, оскорблении достоинства, экономической сегрегации и в целом в давлении польского общества на украинцев.

Чтобы не было обострения, нужна политическая культура. Нужен импульс, который бы кто-то дал для установления нормальных дружеских отношений с украинцами. Но мы этого не наблюдаем. Когда-то нам удалось существенно улучшить украино-польские отношения. Это было тогда, когда существовал запрос политического класса Польши и Украины на примирение и диалог,

– уточнил Виталий Кулик.

В те времена сторонам удалось прийти к формуле, которая звучит как "мы извиняемся и просим прощения". Тогда впервые были эксгумированы тела жертв Волынской трагедии и открыт мемориал во Львове. Кулик напомнил, что содружество стран даже отражалось в кино и культуре. Так, в фильме "Огнем и мечом" был указан истинный враг Украины и Польши – Россия.

То есть во время работы группы "Квасьневский – Кучма" появилась возможность поддерживать хорошие отношения на протяжении десяти лет. Эксперт заявил, что на данный момент нет такой группы интеллектуалов, которая могла бы сделать что-то подобное. Польские власти озабочены другими вопросами.



Леонид Кучма и Александр Квасьневский подписали декларацию / Фото EPA/SERGEY SUPINSKY

Я не вижу сейчас возможности быстро перезагрузить украино-польские отношения. Я могу предположить, что это произойдет только в том случае, если Россия нападет на Польшу, к сожалению, это может случиться. Только если Украина протянет руку помощи полякам без каких-либо условий, может появиться осознание того, кто является настоящим врагом,

– прогнозирует Кулик.

Напомним, в последнее время в Польше и с участием граждан страны за рубежом участились резонансные конфликты и нападения на украинцев. Они происходят в разных местах – на работе, в транспорте, в аэропортах и общественных местах.

Во многих случаях звучат оскорбления именно по национальному признаку. По некоторым делам правоохранители возбудили уголовные дела и задержали подозреваемых.