Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, почему польские политики все активнее спекулируют на антиукраинских настроениях. Он также рассказал, на каком уровне Украина и Польша должны работать со сложными историческими вопросами, чтобы изменить ситуацию.

Антиукраинскую риторику используют в политической борьбе

Антиукраинские настроения в Польше создают угрозу прежде всего для украинцев, проживающих в стране, однако последствия ощущает и само польское общество. В то же время далеко не все поляки поддерживают провокации и агрессию в отношении граждан Украины.

Эти настроения угрожают украинцам, находящимся в Польше, но в то же время они опасны и для самих поляков. Там есть часть людей, которые мыслят и не принимают антиукраинскую риторику,

– подчеркнул Клочок.

Недавний инцидент с украинским юношей в пригородном поезде показал, что польское общество не единодушно в отношении таких провокаций. Часть поляков открыто не приемлет травлю и нападения на украинцев и готова реагировать на них не только словами.

Таких случаев действительно очень много. И на антиукраинской риторике строят свои политические кампании не только "Право и справедливость", но и партия Дональда Туска,

– подчеркнул Клочок.

Одним из опасных сигналов стало недавнее заявление польского премьера, который назвал поддержку Украины "непопулярным мнением". Хотя президент и глава правительства представляют разные политические силы, оба лагеря, по оценке аналитика, прибегают к теме Украины в борьбе за избирателей, как это уже было во время предыдущих кампаний.

Когда премьер подчеркивает, что поддержка Украины непопулярна, он фактически легализует этот тезис в польском обществе. Так поступать нельзя,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Такие заявления постепенно переносят антиукраинские настроения из радикальной среды в рамки обычной политической дискуссии.

Исторические споры должны решаться на государственном уровне

Антиукраинские настроения в Польше не стоит объяснять только влиянием Венгрии или внешними манипуляциями. У политиков есть гораздо более близкий источник для спекуляций – сложные страницы общей истории, к которым легко апеллировать через националистические и ультраправые взгляды.

Вопрос совершенно не в Венгрии, а в историческом измерении, которое очень легко поднять. Речь идет об ультраправых и националистических взглядах, которые зачастую уже граничат со здравым смыслом,

– пояснил Клочок.

Обсуждение прошлого не может быть односторонним. Наряду с болезненными для поляков событиями нужно говорить и о том, что переживали украинцы на Волыни, во Львовской области и на других землях, в частности о преследованиях и уничтожении украинских храмов. Эту работу должны вести профессиональные историки, а не политики, которые используют давние конфликты ради рейтингов.

Пока эти вопросы не будут подниматься рабочими группами ученых и историков на межправительственном и межпарламентском уровнях, мы не увидим никакого прогресса,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Пока нет системного сотрудничества между Украиной и Польшей, историческая тема и в дальнейшем будет оставаться удобным инструментом для политических кампаний. По словам аналитика, реальных шагов к такому диалогу сейчас не видно ни с одной стороны.

Украинская позиция в Польше должна звучать более четко

Пока польские политические силы последовательно работают с общественными настроениями, украинская сторона не всегда достаточно четко представляет собственный взгляд на общее прошлое. Некоторые инициативы, которые реализуют украинцы в Польше, по наблюдениям аналитика, фактически повторяют местные подходы к чувствительным темам.

Я вижу украинские проекты в Польше, которые поддерживают польскую риторику. Понимаете, это очень сложная ситуация,

– отметил Клочок.

Из-за этого разговор об истории и современных отношениях остается несбалансированным. Польские политики активно используют антиукраинские настроения в своих интересах, тогда как украинская позиция часто не получает такой же системной поддержки.

В Польше работают именно с антиукраинскими настроениями и таким образом извлекают политические дивиденды. Это уже вопрос государственного уровня,

– подчеркнул аналитик.

Единичных публичных дискуссий для изменения ситуации недостаточно. Украина должна последовательнее доносить свою позицию в Польше, чтобы исторические темы не оставались исключительно инструментом чужих политических кампаний.

Клочок объяснил, почему Польша усиливает антиукраинскую риторику: смотрите видео