Недавно в Польше прозвучали заявления оппозиционной партии "Право и справедливость" о депортации украинских мужчин призывного возраста. Впрочем, пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая уже заявила, что подобные заявления – это популизм, пишет RFM24.

Будут ли из Польши депортировать украинских мужчин?

Вице-президент партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохенский объявил, что в случае победы на выборах в 2027 году одним из первых решений его правительства станет "депортация украинцев – мужчин призывного возраста, не работающих в Польше легально".

В случае совершения двух правонарушений или невыполнения административных или служебных обязанностей в этой системе сразу появится соответствующая информация, и начнется процесс депортации,

– заявил он во время программного съезда.

Впрочем, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая ответила, что эти замыслы – это "полный абсурд и популизм". Прежде всего, данные Службы социального страхования Польши свидетельствуют, что 95% мужчин из Украины призывного возраста работают в Польше легально и платят налоги.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

А вот тех, кто нарушает законодательство, уже сейчас депортируют в соответствии с решениями пограничной службы или других органов.

Галецкая также отметила, что показатели депортаций в 2024–2025 годах значительно превышают показатели 2023 года, когда в стране правила партия "Право и справедливость". В частности, в 2023 году из Польши депортировали примерно 3000 иностранцев, а вот в 2025 году – уже около 10 000 человек разных национальностей.

Эти данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство проводит очень жесткую политику в отношении тех, кто нарушает законодательство,

– заявила пресс-секретарь МВД.

Также она подчеркнула, что Польша – это гостеприимная и открытая страна. И помимо украинцев, работающих там, есть немало студентов, которые делают там покупки и тем самым вносят вклад в рост ВВП страны.