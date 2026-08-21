Он также заявил, что все это агрессивное поведение по отношению к украинцам – это антипольские действия. Как отметил в эфире 24 Канала глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, мы наблюдаем такие события, поскольку живем в мире, где действуют социальные сети.

Кому выгодно противостояние поляков и украинцев

Если бы существовали только правительственные или официальные СМИ, возможно, информация об избиениях и нападениях на украинцев не распространялась бы так быстро.

Следует понимать, что в Польше проживает более миллиона, возможно, даже два миллиона украинцев, и это единичные случаи, но они все равно ужасно циничны. Особенно когда речь идет о поляках, которые вели себя как дикари, напав на украинский ресторан, плевались, переворачивали все вверх дном.

Я думаю, когда в Польше заработает система ответственности, тогда каждый, кто окажется в подобной ситуации, будет быстро идентифицирован. В сетях видно участников, найти их фактически несложно. Не обязательно Туску обращаться к семье, чтобы она пришла с покаянием – полицейские могут найти ее сами, если будет желание,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Более того, в Польше создали специальную группу из 100 прокуроров, которые должны работать над такими делами. Прошли массовые акции, где поляки выступали против насилия, стояли с украинскими флагами, призывали поддерживать и защищать украинцев и говорили, что Польша – это не те варвары, которые набрасываются на украинцев только потому, что слышат украинский язык.

Но эта кампания уже подпитывается политической борьбой в Польше. Ее фактически возглавил президент Кароль Навроцкий, он ее поддерживает. Анджей Дуда несколько раз призывал его осудить и прекратить подобную травлю, но польский президент ничего подобного не говорит. Он когда-то назвал чуть ли не "рыцарскими боями" то, что так называемые польские "патриоты" нападают на украинцев.

Что известно о конфликте между Украиной и Польшей: смотрите видео

"Это правые и ультраправые, политическая сила Навроцкого, которая пытается расшатать политическую силу, которую представляет премьер Туск. Здесь много политики, и, к сожалению для Украины, эта кампания завершится только осенью следующего года. Еще более года это будет продолжаться в различных формах", – добавил Олег Рыбачук.

При этом рейтинг Навроцкого на фоне яростных выпадов против Украины и Владимира Зеленского, а также истории с орденом Белого орла прибавил ему почти 10% рейтинга, что является бешеным ростом. Поэтому политики, которые хотят выиграть следующие выборы, будут разыгрывать "украинскую карту". Нам стоит к этому готовиться: работать с польскими депутатами, польской общественностью и народной дипломатией.

С другой стороны, мы слышим заявления о том, что Польша хочет построить у себя завод по производству Patriot по лицензии, которую Украине пообещал Дональд Трамп, и получить большую долю в совместном производстве оружия для нашего государства. Польша хочет играть большую, едва ли не ведущую роль в восстановлении Украины,

– подчеркнул Рыбачук.

Это никак не сопоставимо с той политикой разжигания антиукраинской истерии, которая сейчас происходит в Польше. Европейский Союз уже указал Варшаве на это и призвал прекратить кампанию травли и ненависти на национальной почве в отношении украинцев.