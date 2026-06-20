Подробнее об истории высшей награды Польши и о том, кому её вручают, рассказывает 24 Канал.

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История создания награды

Орден Белого Орла (Order Orła Białego) был учрежден 1 ноября 1705 года королем Речи Посполитой Августом II Фридрихом.

После разделов Польши орден вошёл в систему наград Российской империи. Его вручали полякам до восстания 1831 года. Далее, до конца Первой мировой войны, орденом награждали преимущественно царей, а также старших российских офицеров в качестве награды низшего ранга. После Октябрьского переворота большевики упразднили эту награду.

В 1921 году орден вновь стал высшей наградой Польской Республики, но после образования Польской Народной Республики коммунисты прекратили его вручение.

В настоящее время Великим магистром Ордена Белого Орла является президент Польши. Наградой отмечают деятелей за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед государством.

Кого наградили орденом?

Одним из первых кавалеров ордена Белого Орла был украинский гетман Иван Мазепа. А после восстановления в 1992 году им были награждены король Швеции Карл XVI Густав и Папа Римский Иоанн Павел II.

Также среди кавалеров награды — королева Великобритании Елизавета II, писатель Станислав Лем, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, один из лидеров восстания в Варшавском гетто Марек Эдельман, президент Литовской Республики Валдас Адамкус, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и польская писательница и сценаристка Зофия Посмыш.

Среди украинских политиков орденом были награждены президенты Украины Виктор Ющенко и Владимир Зеленский в 2005 и 2023 годах соответственно.

Почему Зеленского лишили награды?

Вскоре после принятия Владимиром Зеленским решения о присвоении почетного звания спецподразделению ССО ВСУ в Польше состоялось заседание капитула ордена. Его решение передали Каролю Навроцкому, чтобы тот принял окончательное решение.

Польские СМИ писали, что окружение президента Польши якобы могло взять паузу на несколько дней, чтобы Украина смогла отреагировать на ситуацию. В частности, ей предлагали изменить название подразделения.

Однако 19 июня 2026 года Кароль Навроцкий заявил, что забирает у Владимира Зеленского высшую награду Польши — орден Белого Орла.

В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя пересекать,

– пояснил польский лидер.

Он также добавил, что это решение "не направлено против украинской нации и не означает изменения стратегического курса политики безопасности Польши". Кроме того, мол, ничего не изменилось в польской поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

На фоне такого жеста главы Польши от её государственных наград отказались министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар.