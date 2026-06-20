Детальніше про історію найвищої нагороди Польщі та кому її вручають, розповідає 24 Канал.

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Історія створення нагороди

Орден Білого Орла (Order Orła Białego) заснував 1 листопада 1705 року король Речі Посполитої Август II Фрідріх.

Після поділів Польщі орден увійшов до системи нагород Російської Імперії. Його вручали полякам до повстання 1831 року. Далі, до кінця Першої світової війни, орденом нагороджували переважно царів як нижча нагорода для старших російських офіцерів. Після Жовтневого перевороту більшовики скасували цю нагороду.

У 1921 році орден знову став найвищою нагородою Польської республіки, але після утворення Польської народної республіки комуністи припинили його вручення.

Наразі Великим магістром Ордена Білого Орла є президент Польщі. Нагородою відзначають діячів за видатні цивільні та військові заслуги перед державою.

Кого нагородили орденом?

Одним із перших кавалерів ордена Білого Орла був український гетьман Іван Мазепа. А після відновлення у 1992 році ним нагородили короля Швеції Карла XVI Густафа і Папу Римського Івана-Павла II.

Також серед кавалерів нагороди – королева Великої Британії Єлизавета II, письменник Станіслав Лем, колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль, один з керівників повстання у Варшавському гетто Марек Едельман, президент Литовської Республіки Валдас Адамкус, президент Республіки Казахстан Назарбаєв Нурсултан та польська письменниця і сценаристка Зофія Посмиш.

Серед українських політиків орденом нагороджували Президентів України Віктора Ющенка та Володимира Зеленського у 2005 та 2023 роках відповідно.

Чому Зеленського позбавили нагороди?

Згодом після ухвалення рішення Володимира Зеленського про надання почесного звання спецпідрозділу ССО ЗСУ у Польщі пройшло засідання капітули ордена. Її рішення передали Каролю Навроцькому, щоб той ухвалив остаточне рішення.

Польські ЗМІ писали, що оточення президента Польщі нібито могло взяти паузу у кілька днів, щоб Україна могла відреагувати на ситуацію. Зокрема, їй пропонували змінити назву підрозділу.

Однак 19 червня 2026 року Кароль Навроцький заявив, що забирає у Володимира Зеленського найвищу нагороду Польщі – орден Білого Орла.

У польсько-українських відносинах є межі, які не можна перетинати,

– пояснив польський лідер.

Він також додав, що рішення "не спрямоване проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку політики безпеки Польщі". А також, мовляв, нічого не змінилося в польській підтримці України в боротьбі з російською агресією.

На тлі такого жесту глави Польщі від її державних нагород відмовились Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар.