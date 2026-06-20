За словами колишнього лідера України, він не мав іншого вибору, як відмовитися від високого польського ордену. Його заяву у Facebook опублікувала речниця Президентського фонду Кучми "Україна" Дарка Оліфер.

Дивіться також Скандал з позбавленням Зеленського ордена Білого орла: усе, що відомо наразі

Як Кучма прокоментував свою відмову від ордена Білого Орла?

Кучма визнав, що пішов на такий крок після рішення Кароля Навроцького позбавиити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати,

– наголосив експрезидент.

Водночас Кучма висловив сподівання, що дружба і союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Хоча політик і визнав, що йому сумно і тривожно спостерігати, як друзів розводить ворожнеча. Ще страшнішим, на його думку, є те, що їм обом загрожує спільна небезпека.

Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову,

– підкреслив Кучма.

Він додав, що сьогодні Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше.

Свій орден Білого Орла Кучма отримав у 1997 році / Фото з фейсбук-сторінки Оліфер

Окремо Кучма нагадав, що отримав свій орден у 1997 році. Він разом із тодішнім польським президентом Алєксандром Квасьнєвським докладали максимум зусиль для вирішення історичних проблем у відносинах між народами. Як наслідок – у 2003 році президенти вийшли зі спільною заявою, у якій презентували принцип " Прощаємо і просимо прощення". Ця заява була розроблена за духовного посередництва Папи Римського Івана Павла II.

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що позбавляє Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному з підрозділів ССО імені "Героїв УПА". У Варшаві обурилися і закликали перейменувати підрозділ. Втім, Київ свого рішення не змінив.

На знак солідарності із президентом Зеленським глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Глава Офісу президента Кирило Буданов своєю чергою повернув Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".