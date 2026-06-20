По словам бывшего лидера Украины, у него не было иного выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Его заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь Президентского фонда Кучмы "Украина" Дарка Олифер.

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Как Кучма прокомментировал свой отказ от ордена Белого Орла?

Кучма признал, что пошел на такой шаг после решения Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Не для того Украина вступила в бой с Россией, которая обосновывала своё вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать,

– подчеркнул экс-президент.

В то же время Кучма выразил надежду, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Хотя политик и признал, что ему грустно и тревожно наблюдать, как друзей разъединяет вражда. Еще страшнее, по его мнению, то, что им обоим угрожает общая опасность.

Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучая, острая, но фантомная боль давней трагедии не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть реальную, нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая ранее уже лишала государственности оба наших народа и не скрывает намерений попытаться сделать это снова,

– подчеркнул Кучма.

Он добавил, что сегодня Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше.

Свой орден "Белого Орла" Кучма получил в 1997 году / Фото со страницы Олифера в Facebook

Отдельно Кучма напомнил, что получил свой орден в 1997 году. Он вместе с тогдашним польским президентом Александром Квасьневским прилагал максимум усилий для решения исторических проблем в отношениях между народами. В результате в 2003 году президенты выступили с совместным заявлением, в котором представили принцип "Прощаем и просим прощения". Это заявление было разработано при духовном посредничестве Папы Римского Иоанна Павла II.

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишает Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из подразделений ССО имени "Героев УПА". В Варшаве возмутились и призвали переименовать подразделение. Впрочем, Киев своего решения не изменил.

В знак солидарности с президентом Зеленским глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Глава Офиса президента Кирилл Буданов, в свою очередь, вернул Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей".