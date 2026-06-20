Обо всём, что на данный момент известно об этом скандале, а также о реакции украинских и польских политиков, рассказывает "24 Канал".

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Что известно о лишении награды?

Зеленский был награжден высшей государственной наградой Польши – орденом Белого Орла – еще 5 апреля 2023 года. Ее вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда во время визита украинского лидера в Варшаву.

Но нынешний президент Польши Кароль Навроцкий решил отозвать награду, раскритиковав решение Зеленского присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА. Навроцкий назвал это дополнительным аргументом для российской пропаганды.

8 июня в Польше состоялось заседание капитула ордена, в ходе которого рассматривался вопрос об этой награде. Навроцкому передали заключение для принятия окончательного решения.

Впоследствии польские СМИ начали писать, что в окружении польского президента рассматривают возможность сделать паузу на несколько дней в принятии решения, чтобы дать Украине возможность отреагировать на ситуацию.

Ключевым условием, которое могло бы повлиять на решение Навроцкого, в Варшаве называли изменение названия одного подразделения.

Несмотря на это, уже 19 июня президент Польши отозвал у Владимира Зеленского орден Белого Орла.

В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя пересекать… Мы не можем забыть нашу историю. Мы не можем отказаться от нашей памяти и от достоинства наших жертв. Именно так мы понимаем наш долг перед теми, кто больше не может говорить за себя. Именно так мы понимаем значение Ордена Белого Орла,

– отметил Навроцкий. В то же время он заявил, что решение "не направлено против украинской нации и не означает изменения стратегического направления политики безопасности Польши". Также, по его словам, ничего не изменилось в польской поддержке Украины в борьбе с Россией. Что произошло потом? После объявления решения Навроцкого в отношении Зеленского ряд украинских чиновников решили отказаться и от своих польских наград. Так, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что не видит возможности сохранять присвоенную ему в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре он вернет его Польше. Сибига назвал решение лишить президента Украины ордена Белого орла "стратегической ошибкой", от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними. "Соглашаемся не соглашаться", как говорится. Мы никогда не хотели этого конфликта. Вместо этого в течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной и научной деятельности, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по запросу польской стороны, возобновлением деятельности Конгресса историков,

– написал он. Глава МИД подчеркнул, что ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградил в 2025 году польский президент. Решение Польши он назвал "недружественным актом" и добавил, что Украина даст оценку этому событию, а также продолжит сражаться, защищая всю Европу, в частности самих поляков. Безусловно, это подарок для московского агрессора, которым тот обязательно воспользуется против обеих наших стран. У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как изучать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство,

– написал Буданов.

Как отреагировали в Украине?

В МИД Украины призвали искать пути к объединению и не давать возможности российской пропаганде расшатывать отношения между странами.

Уже состоялся ряд поисково-эксгумационных работ и перезахоронений с соблюдением христианских традиций. Также сейчас, даже несмотря на обострение, продолжаются очередные поисковые работы на территории бывшего села Гута-Пеняцкая во Львовской области.

Конечно, мы понимаем, что сейчас наблюдается обострение. Снова вступил в силу контекст исторических дебатов. Но хочу обратить внимание, что за последние полтора года проделана колоссальная работа, чтобы найти взаимопонимание даже по самым сложным вопросам исторического прошлого. Эту работу разблокировали министр Андрей Сибига и Радослав Сикорский ещё в конце 2024 года,

– отметил Тихий.

А экс-глава МИД Кулеба уже после обнародования решения отметил:

Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, сохраняем спокойствие. Всему свое время.

Сразу последовала реакция Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Глава ЦПД Коваленко отметил, что использование исторической травмы в качестве инструмента внутренней политики — скорее признак слабости позиции, чем принципиальности.

"Жаль, что такой принципиальности не проявили в отношении Смоленской трагедии. История всё рассудит", — добавил он.

Еще ранее мэр Львова Садовый отмечал, что Владимир Зеленский, получая высшую государственную награду Польши из рук Анджея Дуды, заявил, что принимает ее от имени украинского народа и украинской армии.

Будет интересно посмотреть, как господин Навроцкий поедет забирать эту награду у украинских военных. Пока что он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война показывает всех: и тех, кто непосредственно в ней участвует, и тех, кто наблюдает со стороны,

– писал Садовый.

Он отметил, что Украина всегда будет помнить "невероятный порыв польского народа" и его помощь с первых дней полномасштабной войны. Среди погибших на войне от рук России есть и поляки.

Поступки Навроцкого также останутся в памяти.

"Хотелось бы, чтобы хватило мудрости перестать придираться к названиям украинских воинских частей и сосредоточиться на поддержке войска, которая удерживает самый большой фронт в Европе со времен Второй мировой войны и собственной кровью выигрывает для всего цивилизованного мира время на подготовку к непростым вызовам будущего", – подытожил Садовый.

Как отреагировали другие польские политики на скандал?

Премьер-министр Польши Дональд Туск ещё ранее призвал обе стороны сохранять спокойствие и не допускать "эскалации".

Если мы будем ссориться из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины должен наконец это понять. Поляки тоже. Пока не поздно,

– писал он ранее в соцсети Х.

А уже 19 июня после обнародования решения он добавил:

Конфликт между Польшей и Украиной нравится Путину и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — смягчать эмоции, а не разжигать напряженность. Линия фронта пролегает где-то в другом месте.

Между тем Марцин Пшидач, глава Бюро международной политики, заявлял, что Зеленский должен позвонить Каролю Навроцкому и извиниться.

По его мнению, решение Зеленского якобы может быть связано с запланированными выборами в Украине и желанием украинского президента построить собственный политический нарратив, а также "разделить польскую политическую сцену".

На фоне скандала Пшидач даже пригрозил, что "определенные элементы можно изменить" в помощи Украине, то есть сократить её. А еще – предложил вернуться к законопроекту Навроцкого о наказании за "пропаганду бандеризма", который в 2025 году не поддержал Сейм.

Решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания "Героев УПА", а по сути — бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента,

– сказал он.

А вот экс-президент Анджей Дуда, который и вручал награду, заявил, что это было "в другое время и при других условиях".

Он добавил, что с тех пор изменились как обстоятельства, так и поведение украинского лидера.

Конечно, президент (Навроцкий – 24 Канал) выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтёт все обстоятельства и факты. А они разные – не все запоминаются, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере,

– отмечал Дуда ранее.

Между тем Радослав Сикорский предлагал начать лишение ордена Белого Орла не с президента Украины. Так, министр иностранных дел Польши привёл примеры, когда награду вручали скандальным историческим личностям.

Среди них — российская императрица Екатерина II, фашистский диктатор Королевства Италия с 1922 по 1943 годы Бенито Муссолини и польский политик, министр обороны (2015–2018) Антоний Мацеревич.

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович отмечал, что действия Навроцкого негативно сказываются на международном имидже Польши и наносят ущерб её народу.

Что говорят эксперты?

Кандидат политических наук, директор East European Council Антон Найчук в эксклюзивной колонке для 24 Канала отмечал, что тема истории Украины в очередной раз стала объектом политизации, которая будет приобретать всё большие масштабы по мере приближения выборов в польский парламент осенью 2027 года.

В выигрыше от этой ситуации оказывается лишь Россия. В своих целях эту ситуацию уже активно используют агенты влияния российской пропаганды в Польше.

В частности, представители партии "Конфедерация польской короны" призывают прекратить помощь Украине, опираясь на традиционные российские нарративы: "Украина втягивает Польшу в войну, которая не нужна полякам".

А Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра "Деловая столица", выделил 5 причин скандала. Одна из них — многолетняя кампания "Волынская резня", которую начал еще во времена Януковича Вадим Колесниченко. За последние 14 лет эта история вышла за пределы исторического дискурса и стала одним из ключевых нарративов польского ресентимента.

Справочно. Ресентимент — это состояние глубокой обиды, зависти и скрытой враждебности, возникающее из-за ощущения собственного бессилия. Человек постоянно мысленно возвращается к своим неудачам и обвиняет в них кого-то другого.

Еще одна причина — относительно небольшая часть польского общества не желает признавать украинцев равными себе.

А политолог Владимир Фесенко рассказал "24 Каналу", что вся история вокруг присвоения почетного названия "имени Героев УПА" и Волынской трагедии способна нанести удар по отношениям Украины и Польши. Здесь важно действовать мудро.

Так, по его мнению, ситуация вокруг УПА и Волынской трагедии – лишь повод для жесткой критики Украины. Основная проблема – негативное отношение значительной части польского общества к украинским мигрантам.

Между тем основатель аналитической платформы Resurgram Дмитрий Корниенко подчеркнул, что Украина проводит свою политику национальной памяти. Для нее важно иметь собственных героев и исторических деятелей. И Польшу это никак не касается.