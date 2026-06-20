О своём решении он сообщил на своей странице в Facebook.

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Что сказал Порошенко о своем решении?

Бывший президент Украины сослался на слова польского премьер-министра Дональда Туска о том, что "если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен наконец это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало слишком поздно".

При этом Порошенко считает решение лидера Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского награды "ошибочным и несправедливым по отношению к народу Украины".

Не случайно его уже поздравил Медведев. Кремль всегда приветствует всё, что ослабляет единство между Украиной и Польшей,

– подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что в обоих случаях – в ситуации Зеленского и в своей собственной – "награждали не глав государства, а украинцев, наших воинов, защищающих Украину, Польшу и всю Европу".

Именно поэтому Порошенко принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Однако он отметил, что его решение ни в коем случае не адресовано польскому народу – этот шаг стал ответом на действия Кароля Навроцкого.

В то же время, действующий нардеп призвал уже с начала следующей недели начать поиск решений, которые помогут не допустить дальнейшего обострения нынешнего кризиса. Он также напомнил о принципе Папы Римского Иоанна Павла II "прощаем и просим прощения", который в свое время стал основой примирения и развития партнерских отношений между народами.

"Те в Польше, кто не пережевывает исторические мифы, а изучает историю и делает выводы из ее уроков, знают, что после того, как Украина теряет независимость, ее теряет и Польша. Но не прошлое должно определять наши отношения", – сказал Порошенко.



Порошенко отказался от Ордена Белого Орла / Скриншот с его страницы

Следует напомнить, что этому предшествовали также подобные решения Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Кирилл Буданов тоже отказались от наград, предоставленных Польшей.