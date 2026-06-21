В социальной сети X вступили в спор политики Габриэль Атталь и Жордан Барделла.

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Почему во Франции разгорелся спор из-за ордена Зеленского?

Габриэль Атталь — лидер президентской партии "Возрождение", а Жордан Барделла — председатель партии "Национальное объединение".

Конфликт между политиками произошел после встречи Барделлы с польским президентом Навроцким.

Атталь утверждает, что сразу после этого было принято решение лишить Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла.

Через несколько часов после встречи с Джорданом Барделлой президент Польши отозвал высшую награду страны, которой был удостоен Владимир Зеленский. Это было логично, учитывая, что партия "Национальное объединение" выступала за военный союз с Россией в 2022 году,

– написал он.

На это Барделла обрушился на Атталя с резкой критикой и затронул тему исторической памяти.

Он спросил, поддерживает ли его оппонент решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.

"Значит, вы одобряете решение назвать украинское военное подразделение УПА в честь группы, которая сотрудничала с нацистами и совершила массовое убийство 100 000 польских мирных жителей?", – говорится в его посте.

Барделла заявил, что из-за этого могут серьезно осложниться отношения Франции с Польшей и вызвать непонимание со стороны Израиля.

Абсурдная позиция, которая обострит наши отношения с Польшей, дружественной страной, которая возмущена на законных основаниях, а также с Израилем, который только что выразил протест. Это очень тревожно, если слышать от человека, который стремится возглавить Францию и работать ради мира в Европе,

– также написал оппонент Аталля.

К слову, в самой Польше тоже не все поддерживают решение Навроцкого. Так, глава МИД Польши Сикорский заметил Навроцкому, что тот получил поддержку России после этого, ведь особенно радостно воспринял эту новость председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.