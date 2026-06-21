У соцмережі X посперечалися політики Габріель Атталь і Жордан Барделла.

Дивіться також Скандал з позбавленням Зеленського ордена Білого орла: усе, що відомо наразі

Чому у Франції посперечалися через орден Зеленського?

Габріель Атталь – це лідер президентської партії "Відродження", а Жордан Барделла – голова партії "Національне об'єднання".

Конфлікт між політиками стався після зустрічі Барделли із польським президентом Навроцьким.

Атталь стверджує, що одразу після цього було прийнято рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла.

Через кілька годин після зустрічі з Джорданом Барделлою президент Польщі відкликав найвищу нагороду країни, якою був нагороджений Володимир Зеленський. Це було логічно, враховуючи, що партія "Національне об'єднання" виступала за військовий союз з Росією у 2022 році,

– написав він.

На це Барделла накинувся на Атталя із різкою критикою та порушив тему історичної пам'яті.

Він запитав, чи підтримує його опонент рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

"Тож ви схвалюєте рішення назвати український військовий підрозділ УПА на честь групи, яка співпрацювала з нацистами та вчинила масове вбивство 100 000 польських мирних жителів?", – йдеться у його дописі.

Барделла заявив, що через це можуть серйозно ускладнитися відносини Франції з Польщею та викликати нерозуміння з боку Ізраїлю.

Абсурдна позиція, яка загострить наші відносини з Польщею, дружньою країною, яка обурена на законних підставах, а також з Ізраїлем, який щойно висловив протест. Це дуже тривожно, якщо почути від когось, хто прагне очолити Францію та працювати заради миру в Європі,

– також написав опонент Аталля.

До слова, у самій Польщі теж не всі підтримують рішення Навроцького. Так, глава МЗС Польщі Сікорський зауважив Навроцькому, що той отримав підтримку Росії після цього, адже особливо радо сприйняв цю звістку голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.