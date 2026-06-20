Власне, російська реакція не забарилася. Як зауважив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в X, рішенню Навроцького у Кремлі зраділи.

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Що сказали у Росії на позбавлення Зеленського ордена?

З різкою та цинічною заявою об'явився в X заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв.

Польський президент нарешті позбавив дегенерата-нацистського поклонника з Києва його ордена Білого орла. Я впевнений, що для лідера Бандери це не буде проблемою – тепер на його зеленому мундирі з'явилося більше місця для Залізного хреста Гітлера із золотим дубовим листям,

– написав путінський посіпака.

На це повідомлення відреагував Радослав Сікорський. Він звернувся до Кароля Навроцького із коротким повідомленням.

Є підтримка, президенте Навроцький,

– написав глава польського МЗС.

До слова, ще на початку червня Сікорський пропонував розпочати позбавлення ордена Білого орла не із Зеленського, а з російської імператриці Єкатерини II, фашистського диктатора Королівства Італія з 1922 по 1943 роки Беніто Муссоліні та польського політика, міністра оборони (2015 – 2018) Антонія Мацеревича.

"Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?" – писав він у соцмережі Х.