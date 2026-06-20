Собственно, реакция России не заставила себя ждать. Как отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский в X, в Кремле с радостью восприняли решение Навроцкого.

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Что сказали в России о лишении Зеленского ордена?

С резким и циничным заявлением выступил в X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Польский президент наконец лишил дегенерата-поклонника нацистов из Киева его ордена Белого орла. Я уверен, что для лидера Бандеры это не будет проблемой — теперь на его зеленом мундире появилось больше места для Железного креста Гитлера с золотым дубовым листьем,

– написал путинский приспешник.

На это сообщение отреагировал Радослав Сикорский. Он обратился к Каролю Навроцкому с кратким сообщением.

Есть поддержка, президент Навроцкий,

– написал глава польского МИД.

К слову, ещё в начале июня Сикорский предлагал начать лишение ордена Белого орла не с Зеленского, а с российской императрицы Екатерины II, фашистского диктатора Королевства Италия с 1922 по 1943 годы Бенито Муссолини и польского политика, министра обороны (2015–2018) Антония Мацеревича.

"Если орден Белого Орла должен быть упразднен, то не стоит ли начать с царицы Екатерины, Муссолини и Мацеревича?" — писал он в социальной сети Х.