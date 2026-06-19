Про це він повідомив ввечері в п'ятницю, 19 червня.

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Як Сибіга відреагував на рішення Польщі?

Андрій Сибіга заявив, що рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого орла – це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва.

За його словами, у Варшаві емоції взяли гору та змусили польських політиків йти на "невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки" не лише в бік Зеленського, а й у бік Української держави загалом.

На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі,

– сказав глава МЗС.

Міністр додав, що Україна завжди виступала за підхід взаємної поваги – навіть коли йдеться про складні та проблемні теми.

Протягом останніх півтора року Київ та Варшава активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, а також відновленням діяльності Конгресу істориків.

Глава МЗС заявив, що повертає нагороду / Фото: Андрій Сибіга

За словами Сибіги, в цьому напрямку вдалося досягнути значного прогресу: зокрема, зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій.

На тлі всього цього нинішнє загострення – контрпродуктивне та не потрібне ані нам, ані полякам. Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня,

– йдеться в дописі міністра.

У підсумку Андрій Сибіга наголосив, що жоден президент іншої країни не диктуватиме Україні її історію.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький оголосив, що позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

За словами Навроцького, це рішення нібито "не було спрямоване проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку політики безпеки Польщі".