Про це повідомило RMF FM з посиланням на звернення президента Польщі.

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Як Навроцький обґрунтував своє рішення?

Польський лідер пояснив, що має підтримувати честь найвищої державної нагороди. Тому після рішення Зеленського про присвоєння найменування та консультацій з Капітулом вирішив забрати в нього Ордена Білого Орла.

У польсько-українських відносинах є межі, які не можна перетинати,

– сказав Навроцький.