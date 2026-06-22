Офіційний коментар із поясненнями цього опублікувала міністерка канцелярії польського президента Агнешка Єнджак.

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Як у Польщі пояснили факт наявності ордена у Муссоліні, Катерини ІІ й Шредера?

Насамперед посадовиця зазначила, що неможливо відкликати орден посмертно, тож, вочевидь, нагорода й надалі буде залишатися в Муссоліні й Катерини ІІ, які давно вже померли.

Щодо ексканцлера Німеччини Шредера, вона висловилася так: "Він ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі".

Єнджак додала, що за часів правління Шредера в Німеччині не встановлювали пам'ятників Адольфу Гітлеру чи Генріху Гіммеру, і "ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС".

Зазначимо, що таким способом міністерка апелювала до рішення Володимира Зеленського присвоїти окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій (ССО) найменування Героїв УПА. Саме це стало приводом до конфлікту між країнами, адже у Польщі такий крок сприйняли за неповагу.

Агнешка Єнджак згадала й про те, що, Володимира Зеленського нібито не турбувала присутність Ордена Білого Орла у згаданих постатей у момент, коли він сам отримував цю відзнаку.

Вона також розкритикувала його рішення повернути нагороду поштою, назвавши це, як вона висловилася, додатковою образою.

У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті,

– зухвало висловилася посадовиця.

При цьому вона зазначила, що Кароль Навроцький, хоч і відкликав нагороду, але "не забрав простягнуту руку" та додала, що Польща продовжить підтримку України, проте "ображати себе не дозволить".

Варто зауважити, що рішення Кароля Навроцького викликало схвальну реакцію в Кремлі. У російському політичному середовищі відреагували на цю ситуацію різко. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував образливий допис, у якому зневажливо висловився про Володимира Зеленського, назвавши його "нацистським поклонником".