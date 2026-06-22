Свою думку про це висловив і мер Львова Андрій Садовий у коментарі для польського видання Fact.

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Що сказав Садовий?

Він наголосив, що загострення відносин між Києвом і Варшавою не принесе користі жодній зі сторін. Садовий також закликав українців і поляків "заспокоїтися", не піддаватися емоціям та зосередитися на викликах і загрозах, які є спільними для обох народів.

До слова, із подібною заявою виступив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, втягування політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони, зокрема в геополітичному й економічному планах.

Варто нагадати, що ввечері 19 червня польський лідер Кароль Навроцький повідомив про рішення позбавити президента України нагороди. Сталося це через конфлікт навколо присвоєння одному з українських підрозділів назви Героїв УПА, що в Польщі сприйняли за неповагу.

Уже 20 червня Володимир Зеленський відправив свій Орден Білого Орла до Польщі Новою поштою. Його рішення підтримали й інші президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко – відмовилися від своїх нагород. Аналогічних заходів вжила низка українських дипломатів, зокрема очільник МЗС Андрій Сибіга. Вони повернули свої високі польські нагороди до Польщі.

А з іншого боку, група відомих польських громадських діячів подала петицію про нагородження президента України Володимира Зеленського Громадянським орденом майбутнього.