Відповідну заяву він зробив у мережі X.

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Що сказав Туск про конфлікт?

Прем'єр висловив переконання, що загострення суперечностей між польськими та українськими політиками є серйозним стратегічним прорахунком, наслідки якого відчують обидві держави.

За його словами, така конфронтація може негативно позначитися на двосторонній співпраці, міжнародному становищі та економічних інтересах як Польщі, так і України.

Дональд Туск наголосив, що в політиці помилкові рішення інколи мають ще тяжчі наслідки, ніж навмисні дії.

Він також повідомив, що під час контактів із європейськими партнерами намагається не допустити подальшого загострення ситуації та працює над зменшенням можливих негативних наслідків, хоча визнає, що це непросте завдання.

Як загострилися відносини між українцями й поляками?

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про збільшення кількості випадків ворожого ставлення до українців у Польщі. За його словами, в різних регіонах країни фіксують як фізичні напади, так і прояви психологічного тиску, зокрема цькування українських дітей у школах.

Водночас Київ наголошує на необхідності уникати загострення ситуації та підтримувати конструктивний діалог між двома державами. Сибіга також підкреслив, що попри окремі проблемні випадки, Україна і Польща зберігають тісну співпрацю, сформовану за роки партнерства та взаємної підтримки під час повномасштабної війни. За його словами, сторони продовжують обговорювати чутливі питання, які впливають на громадські настрої.

Крім того, міністр висловив сподівання на спільну роботу обох країн задля зменшення суспільної напруги та протидії ксенофобським проявам, щоб не допустити подальшого погіршення взаємин між українцями та поляками.

Варто зауважити й те, що понад половина поляків вважає ставлення Зеленського до Польщі упередженим.

Тим часом група відомих польських громадських діячів зареєструвала петицію із закликом відзначити президента України Володимира Зеленського Громадянським Орденом Майбутнього. Ініціатива з'явилася після рішення польської влади позбавити його Ордена Білого Орла.