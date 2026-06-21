Про це експосол написав у своєму фейсбуці.

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Що сказав дипломат про своє рішення?

Василь Зварич пригадав, що отримав нагороду з рук Анджея Дуди у липні 2024 року, як український посол у Польщі.

Відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов'язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща,

– заявив експосол, подякувавши полякам за визнання.

До того ж Зварич розкритикував рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі. На його думку, реакція польського лідера на найменування підрозділу ССО ЗСУ на честь героїв УПА є "щонайменше непропорційною та безвідповідальною".

Кароль Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії,

– додав дипломат.

Він також підкреслив, що за межами України не мають права визначати, кого український народ має вважати своїми героями, а кого – ні. А ставити під сумнів право вшановувати тих, хто боровся за українську державність, за словами Зварича, "є не внеском у примирення, а кроком до нового розділення".

Дипломат пояснив, що його відмова від нагороди не є жестом неповаги до польського народу, а протестом проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку вибудовували десятиліттями обидва народи.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла. Кароль Навроцький пояснив своє рішення тим, що "у польсько-українських відносинах є межі, які не можна перетинати".

Після рішення Навроцького свої польські нагороди також вирішили повернути глава МЗС України Андрій Сибіга, начальник Офісу Президента Кирило Буданов, а також президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.