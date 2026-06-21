Об этом бывший посол написал в своём Facebook.

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Что сказал дипломат о своем решении?

Василий Зварич напомнил, что получил награду из рук Анджея Дуды в июле 2024 года, будучи украинским послом в Польше.

Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша,

– заявил экс-посол, поблагодарив поляков за признание.

Кроме того, Зварич раскритиковал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши. По его мнению, реакция польского лидера на присвоение подразделению ССО ВСУ названия в честь героев УПА является "по меньшей мере несоразмерной и безответственной".

Кароль Навроцкий фактически поставил под сомнение десятилетия кропотливой работы, направленной на украинско-польское примирение и взаимопонимание. И это особенно прискорбно, ведь процесс примирения начали не политики, а люди, которые непосредственно пережили самые трагические страницы нашей общей истории,

– добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что за пределами Украины не имеют права определять, кого украинский народ должен считать своими героями, а кого — нет. А ставить под сомнение право чтить тех, кто боролся за украинскую государственность, по словам Зварича, "является не вкладом в примирение, а шагом к новому разделению".

Дипломат пояснил, что его отказ от награды не является жестом неуважения к польскому народу, а протестом против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями выстраивали оба народа.

Напомним, 19 июня президент Польши лишил Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла. Кароль Навроцкий объяснил свое решение тем, что "в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя пересекать".

После решения Навроцкого свои польские награды также решили вернуть глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.