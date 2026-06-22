Официальный комментарий с разъяснениями по этому поводу опубликовала министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.

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Как в Польше объяснили факт наличия ордена у Муссолини, Екатерины II и Шредера?

Прежде всего чиновница отметила, что невозможно отозвать орден посмертно, поэтому, очевидно, награда и в дальнейшем будет оставаться у Муссолини и Екатерины II, которые давно уже умерли.

Что касается экс-канцлера Германии Шредера, она высказалась так: "Он никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России действительно заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе".

Енджак добавила, что во времена правления Шредера в Германии не устанавливали памятников Адольфу Гитлеру или Генриху Гиммеру, и "ни одно подразделение Бундесвера не было названо в честь "героев СС".

Отметим, что таким образом министр обратилась к решению Владимира Зеленского присвоить отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций (ССО) название "Герои УПА". Именно это стало поводом для конфликта между странами, ведь в Польше такой шаг восприняли как неуважение.

Агнешка Енджак упомянула и о том, что Владимира Зеленского якобы не беспокоило наличие Ордена Белого Орла у упомянутых деятелей в тот момент, когда он сам получал эту награду.

Она также раскритиковала его решение вернуть награду по почте, назвав это, как она выразилась, дополнительным оскорблением.

В корне вопроса — то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не подобает чествовать убийц предков тех, кто вам помог, когда стоял вопрос жизни и смерти,

– дерзко высказалась чиновница.

При этом она отметила, что Кароль Навроцкий, хотя и отозвал награду, но "не отверг протянутую руку", и добавила, что Польша продолжит поддержку Украины, однако "оскорблять себя не позволит".

Стоит отметить, что решение Кароля Навроцкого вызвало одобрительную реакцию в Кремле. В российской политической среде на эту ситуацию отреагировали резко. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал оскорбительный пост, в котором пренебрежительно отозвался о Владимире Зеленском, назвав его "поклонником нацистов".