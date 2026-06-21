Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як Ющенко коментує дії Польщі?

Віктор Ющенко наголосив, що українці і поляки багато сторіч жили поруч як історичні сусіди.

За його словами, відносини між нашими народами були різними – іноді дружніми, іноді напруженими, а іноді й конфліктними, особливо у XX столітті.

Звісно, зберігалися різні погляди та оцінки цих подій з української і польської сторін. ​Очевидно, для кожної нації ці події вже стали історією, яку не зміниш. Більше того, ця історія відносин стала суб'єктивною частиною кожної нації і держави,

– йдеться в дописі експрезидента.

Ющенко нагадав, що важливим і знаковим рішенням у відносинах між Україною та Польщею стало спільне політичне рішення 2003 року про прийняття історичної взаємної прощі "Вибачаємо і просимо вибачення". За його словами, зараз важливо триматися цієї політичної формули в історії країн, не спекулювати та не висмикувати контексти.

Віктор Ющенко також висловився щодо дискусії про національних героїв.

Він підкреслив, що українські національні герої — це люди, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та суверенітет держави. За його словами, лише Україна має право самостійно визначати, кого вважати своїми героями.

На завершення хочу підкреслити окремо: рішення Президента Польщі Кароля Навроцького ініціювати позбавлення українського воїнства та нації (в особі Президента України Володимира Зеленського) Ордена Білого Орла – безумовно безвідповідальне,

– додав Ющенко.

Як зазначив експрезидент, будь-яка спроба скасувати попереднє рішення зараз виходить далеко за межі ставлення до одного політика та стосується мільйонів українців, які захищають незалежність нашої країни.

Ющенко також нагадав, що у 2005 році він сам отримав орден Білого Орла від тодішнього президента Польщі Олександра Кваснєвського – тоді нагорода стала символом єдності і солідарності двох великих народів.

​Нам боляче, що у цей доленосний, кривавий час, коли Україна стоїть насмерть, ми бачимо кроки, які завдають удару по нашому братерству. Проте ми не станемо відповідати ворожнечею чи приниженням. Ми – народ, який має власну історію, власну гордість і власну правду. ​Ми показуємо приклад того, як поводиться сильна нація і не вимагаємо від інших того, чого не робимо самі. Але ми вимагаємо поваги до нашого вибору, до нашої пам’яті та до наших героїв,

– йдеться в публікації.

Своє рішення повернути орден Польщі третій президент назвав "знаком глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію, та на знак абсолютної, непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України".

Водночас Ющенко наголосив, що це не акт ненависті, а виняткової гідності.

Нагадаємо, раніше від ордена Білого Орла також відмовився другий президент України Леонід Кучма та п'ятий президент Петро Порошенко. Рішення політиків стало реакцією на позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким цієї нагороди президента України Володимира Зеленського.