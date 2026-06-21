Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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Как Ющенко комментирует действия Польши?

Виктор Ющенко подчеркнул, что украинцы и поляки на протяжении многих веков жили бок о бок как исторические соседи.

По его словам, отношения между нашими народами были разными – иногда дружественными, иногда напряженными, а иногда и конфликтными, особенно в XX веке.

Конечно, сохранялись разные взгляды и оценки этих событий со стороны Украины и Польши. Очевидно, для каждой нации эти события уже стали историей, которую не изменишь. Более того, эта история отношений стала субъективной частью каждой нации и государства,

– говорится в сообщении экс-президента.

Ющенко напомнил, что важным и знаковым решением в отношениях между Украиной и Польшей стало совместное политическое решение 2003 года о принятии исторического взаимного прощения "Прощаем и просим прощения". По его словам, сейчас важно придерживаться этой политической формулы в истории стран, не спекулировать и не вырывать факты из контекста.

Виктор Ющенко также высказался по поводу дискуссии о национальных героях.

Он подчеркнул, что украинские национальные герои – это люди, посвятившие свою жизнь борьбе за свободу и суверенитет государства. По его словам, только Украина имеет право самостоятельно определять, кого считать своими героями.

В заключение хочу особо подчеркнуть: решение президента Польши Кароля Навроцкого инициировать лишение украинского воинства и нации (в лице президента Украины Владимира Зеленского) Ордена Белого Орла – безусловно безответственное,

– добавил Ющенко.

Как отметил экс-президент, любая попытка отменить предыдущее решение сейчас выходит далеко за рамки отношения к одному политику и касается миллионов украинцев, которые защищают независимость нашей страны.

Ющенко также напомнил, что в 2005 году он сам получил орден Белого Орла от тогдашнего президента Польши Александра Квасьневского – тогда эта награда стала символом единства и солидарности двух великих народов.

Нам больно, что в это судьбоносное, кровавое время, когда Украина стоит на смерть, мы видим шаги, наносящие удар по нашему братству. Однако мы не будем отвечать враждой или унижением. Мы — народ, у которого есть своя история, своя гордость и своя правда. Мы показываем пример того, как ведет себя сильная нация, и не требуем от других того, чего не делаем сами. Но мы требуем уважения к нашему выбору, к нашей памяти и к нашим героям,

– говорится в публикации.

Своё решение вернуть орден Польше третий президент назвал "знаком глубокого протеста против нынешней политики Варшавы, которая презирает украинскую историю, и знаком абсолютной, непоколебимой солидарности с каждым нашим воином и президентом Украины".

В то же время Ющенко подчеркнул, что это не акт ненависти, а акт исключительного достоинства.

Напомним, ранее от ордена "Белого Орла" также отказались второй президент Украины Леонид Кучма и пятый президент Петр Порошенко. Решение политиков стало реакцией на лишение президентом Польши Каролем Навроцким этой награды президента Украины Владимира Зеленского.