Правила защиты для украинцев в ЕС: в Еврокомиссии пояснили, когда станут известны подробности

Оперативные инструкции по предоставлению украинцам временной защиты в Евросоюзе вступили в силу 5 августа. Они будут обновлены и переданы Еврокомиссией государствам-членам уже в ближайшие недели.

Когда будут объявлены правила пребывания украинцев в ЕС

В частности, станет известно, какие категории украинцев больше не будут иметь права на временную защиту в Европейском Союзе, что сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт в четверг, 20 августа.

У нас есть этот документ с вопросами и ответами, и мы работаем над более подробными рекомендациями, чтобы и в дальнейшем помогать государствам-членам в толковании правил,

– пояснил пресс-секретарь Европейской комиссии.

Он также добавил, что "практическая оценка каждого отдельного случая относится к компетенции соответствующих национальных органов государств-членов".

Маркус Ламметр отметил, что национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами.

Кроме того, решение Рады не проводит никакого разграничения между мужчинами и женщинами при его применении. Речь идет о военной службе или прохождении военной службы в прошлом.

Напомним, что временная защита для украинцев будет продлена еще на год. Она будет действовать до 4 марта 2028 года.

Некоторые страны уже начали менять правила предоставления защиты. Например, Швейцария будет предоставлять защиту только лицам, выполняющим военные обязанности, которые могут распространяться на них в Украине.