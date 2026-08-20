Коли повідомлять правила щодо перебування українців у ЄС

Зокрема, стане відомо, які категорії українців більше не матимуть права на тимчасовий захист у Європейському Союзі, про що повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт у четвер, 20 серпня.

У нас є цей документ із запитаннями та відповідями, і ми працюємо над більш детальними настановами, щоб і надалі допомагати державам-членам у тлумаченні правил,

– надав пояснення речник Європейської комісії.

Він також додав, що "практична оцінка кожного окремого випадку належить до компетенції відповідних національних органів держав-членів".

Маркус Ламметр зазначив, що національні органи держав-членів мають застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами.

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Крім того, рішення Ради ЄС не проводить жодного розмежування між чоловіками та жінками при його застосуванні. Мова йде про військову службу або проходження військової служби в минулому.

Нагадаємо, що тимчасовий захист для українців буде продовжено ще на рік. Він буде чинний до 4 березня 2028 року.

Деякі країни вже почали змінювати правила захисту. Наприклад, Швейцарія надаватиме захист лише особам, які виконують військові обов’язки, які можуть поширюватися на них в Україні.