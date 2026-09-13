Бронь не гарантирует выезд: суд защитил пограничников, которые не выпустили мужчину за границу

Львовский окружной административный суд признал правомерным отказ пограничников в выезде за границу сотруднику предприятия жизненно важной сферы, который бронировал поездку для отпуска. Военнообязанному не хватало заверения одного документа.

Почему оригинал приказа не подходит для пересечения границы военнообязанным

В одном из дел, рассматриваемых Львовским окружным административным судом, у работника было действующее бронирование от мобилизации, подтвержденное в приложении "Резерв+". Несмотря на это, при попытке пересечь границу пограничники потребовали документы, надлежащим образом подтверждающие основание поездки во время военного положения. Об этом говорится в материалах дела №380/7342/26.

Истец утверждал, что предоставил оригинал приказа об отпуске, который не требует печати. Однако пограничная служба расценила документ как незаверенную копию и отказала в выезде.

Суд обратил внимание на Правила организации делопроизводства, утвержденные приказом Минюста № 1000/5. Согласно им, оригинал приказа об отпуске всегда должен храниться в архиве предприятия, а работнику на руки выдают исключительно копию или выписку.

Копия документа приобретает юридическую силу только после надлежащего заверения. Для этого на ней проставляют отметку "В соответствии с оригиналом", указывают должность, подпись, имя, фамилию и дату, а также скрепляют печатью учреждения или кадровой службы, если таковая имеется.

Поскольку работник подал копию без надлежащего оформления, суд признал решение ГПСУ законным и отказал в выплате материального и морального ущерба на сумму свыше 21 тысячи гривен.

Военнообязанным напомнили, что наличие брони не означает, что будет автоматическое разрешение на выезд. Правила предусматривают, что отдельной процедуры для выезда лиц, бронированных для отпуска, нет, поэтому пограничники каждый раз отдельно оценивают цель поездки.

Юристы подчеркивают: приказ об отпуске для пересечения границы составляется на фирменном бланке компании. В нем указываются необходимые реквизиты и основания для его выдачи. В тексте приказа необходимо указать причину отпуска, его продолжительность, дату начала и окончания, а также другие важные детали.

Судьи подчеркнули, что данный отказ носит разовый характер и мужчина сможет выехать из Украины после того, как оформит копию приказа об отпуске в соответствии со всеми правилами делопроизводства.

Напомним, ранее пограничники отказались пропустить в Польшу забронированного юриста. Ему без объяснения причин запретили выезд в служебную командировку. Тогда решение ГПСУ суд отменил из-за отсутствия обоснованных оснований в письменном отказе.