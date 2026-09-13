Чому оригінал наказу не підходить для перетину кордону військовозобов'язаним

В одній зі справ, яку розглядав Львівський окружний адміністративний суд, працівник мав чинне бронювання від мобілізації, підтверджене у застосунку Резерв+. Попри це, під час спроби перетнути кордон прикордонники вимагали документи, які належним чином підтверджують підставу поїздки під час воєнного стану. Про це йдеться в матеріалах справи №380/7342/26.

Позивач переконував, що надав оригінал наказу про відпустку, який не потребує печатки. Натомість прикордонна служба розцінила документ як незасвідчену копію та відмовила у виїзді.

Суд звернув увагу на Правила організації діловодства, затверджені наказом Мін'юсту №1000/5. Згідно з ними, оригінал наказу про відпустку завжди повинен зберігатися в архіві підприємства, а працівникові на руки видають виключно копію або витяг.

Копія документа набуває юридичної сили лише після правильного засвідчення. Для цього на ній проставляють відмітку "Згідно з оригіналом", зазначають посаду, підпис, ім'я, прізвище та дату, а також скріплюють печаткою установи чи кадрової служби за її наявності.

Оскільки працівник подав копію без належного оформлення, суд визнав рішення ДПСУ законним і відмовив у виплаті матеріальної та моральної шкоди на суму понад 21 тисячу гривень.

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Військовозобов'язаним нагадали, що наявність "броні" не означає, що буде автоматичний дозвіл на виїзд. Правила передбачають, що окремої процедури для виїзду заброньованих осіб у відпустки немає, тому прикордонники щоразу окремо оцінюють мету поїздки.

Юристи наголошують: наказ про відпустку для перетину кордону складається на фірмовому бланку компанії. У ньому прописують необхідні реквізити та підстави для його видання. У тексті наказу пишуть зазначити причину відпустки, її тривалість, дату початку та закінчення, а також інші важливі деталі.

Судді підкреслили, що ця відмова є разовою і чоловік зможе виїхати з України після того, як оформить копію наказу про відпустку за всіма правилами діловодства.

Нагадаємо, раніше прикордонники відмовилися пропустити в Польщу заброньованого юриста. Йому без пояснення причин заборонили виїзд у службове відрядження. Тоді рішення ДПСУ суд скасував через відсутність обґрунтованих підстав у письмовій відмові.