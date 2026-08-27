Для ветеранов и их семей: при каких условиях будет предоставляться электронная выписка о статусе

В Украине внедряется новый механизм электронного подтверждения статуса ветеранов войны через государственные цифровые сервисы. Утвержденные правительством правила устанавливают четкий порядок проверки сведений и предъявляют строгие требования к имеющимся у пользователя документам.

Обновление Положения о Реестре ветеранов и цифровизация

Кабинет Министров Украины обновил Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Это позволило расширить его цифровые возможности. Об основных принятых изменениях говорится в Положении о Едином государственном реестре ветеранов войны. Согласно новым нормам, сформированная выписка будет содержать уникальный QR-код для проверки ее подлинности и заверена квалифицированной электронной печатью Министерства по делам ветеранов.

Воспользоваться услугой и получить выписку онлайн смогут, в частности, участники боевых действий и ветераны войны, имеющие официально подтвержденный статус в базах данных. Также в Реестре теперь будет вестись учет субъектов ветеранского предпринимательства, где будет фиксироваться приобретение, прекращение или возобновление статуса. Они также смогут сформировать для себя выписку при необходимости.

Для подтверждения соответствующих льгот и гарантий получить выписку через приложение Дия будут иметь право члены семей ветеранов, военнопленных и без вести пропавших лиц.

Перед тем как получить выписку, человек должен будет пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации в системе. Если процедура осуществляется через мобильное приложение, то запрос сформируется при наличии в Дии электронного удостоверения ветерана войны.

Далее система проводит автоматическую межведомственную проверку данных в государственных информационных реестрах и формирует цифровую выписку с QR-кодом, что сохраняется в личном электронном кабинете.

Выписку также можно получить в ЦПАУ

Гражданин, имеющий право на получение выписки из Реестра – в частности, представители или члены семей ветеранов – может лично обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг.

Администратору необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные связи или полномочия представителя. Он проведет проверку и выдаст документ.

Однако стоит отметить, что наличие ошибок в государственных реестрах или отсутствие актуальных сведений не позволит автоматически сформировать выписку в Дии. В случае лишения или прекращения статуса ветерана соответствующие данные вносятся в систему немедленно, что автоматически аннулирует действие ранее сформированных электронных документов.

Напомним, в Украине продолжается подготовка фундаментальных законодательных изменений для создания Ветеранского кодекса. По поручению президента Владимира Зеленского правительство должно подготовить программу реформ.

Сейчас же для оказания помощи ветеранам в получении услуг работают почти три тысячи специалистов по сопровождению.