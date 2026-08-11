Специалисты по сопровождению помогают решать проблемы

Чтобы демобилизованные защитники и защитницы, а также их семьи могли ориентироваться и беспрепятственно получать государственные услуги, в общинах была создана специальная должность – специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. О том, что именно они делают, рассказали в Министерстве по делам ветеранов.

Возвращение военнослужащих к гражданской жизни часто требует прохождения различных этапов. Одним из них является определение права на государственные услуги или программы поддержки.

Как сообщили в ведомстве, специалисты по сопровождению ветеранов нужны тем защитникам и защитницам, которые не могут самостоятельно оформить статус и необходимые документы.

Эксперты также оказывают необходимую помощь, чтобы военные могли оформить социальные выплаты, медицинские услуги и реабилитацию.

В ходе беседы со специалистами по сопровождению ветераны войны могут найти работу, ведь у них есть информация обо всех возможностях трудоустройства, образования, а зачастую они даже помогают с жильем.

Если кто-то из ветеранов хочет открыть собственный бизнес – специалисты помогают и с этим. Они предоставляют информацию о различных грантах и программах поддержки, чтобы защитник мог в них участвовать.

Важно и то, что ветераны могут бесплатно получить базовую психологическую поддержку. Специалисты, в частности, помогают найти ветеранские пространства, где военные могли бы общаться и получать поддержку.

Найти специалиста для себя можно в приложении "Дія" в разделе "Ветеран PRO".

Для этого нужно: ️открыть приложение "Дія"; ️перейти в раздел "Сервисы". Там будет раздел "Ветеран PRO". Именно в нем защитники ️выбирают "Поиск специалиста", указывая ️область, общину или фамилию, имя и отчество специалиста. Таким образом можно просмотреть контакты и информацию об учреждении, где работает специалист,

– пояснили в Минветеранов.

Если же защитник хочет напрямую встретиться со специалистом, то ему следует обратиться в подразделение по вопросам ветеранской политики в своей общине. Там предоставят информацию о специалистах по сопровождению и подскажут, куда обращаться в зависимости от запроса.

Напомним, что через раздел для ветеранов в приложении "Дія" можно оформить сразу несколько государственных услуг одним заявлением. Раньше на каждую услугу нужно было подавать отдельное заявление и обращаться в разные учреждения. Теперь большинство необходимых данных автоматически подтягивается из государственных реестров.

Через сервис можно, в частности, оформить единовременную денежную помощь от Минветеранов, социальные услуги, статус лица с инвалидностью вследствие войны, а для родственников погибших – подать заявление на получение статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы.

Срок рассмотрения обращения зависит от услуги, в целом это занимает от 5 до 30 дней. Например, статус лица с инвалидностью вследствие войны или статус члена семьи погибшего должны быть оформлены в течение 5 рабочих дней, если человек имеет на это право. Если информации в реестрах недостаточно, заявителя могут попросить исправить данные или добавить скан-копии подтверждающих документов