Фахівці із супроводу допомагають розв'язувати проблеми
Аби демобілізовані захисники та захисниці, а також їхні родини могли орієнтуватися й безперешкодно отримувати державні послуги, в громадах створили спеціальну вакансію – фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про те, що саме вони роблять, розповіли в Міністерстві у справах ветеранів.
Повернення службовців до цивільного життя часто потребує проходження різних етапів. Одним з них є визначеність у державних послугах чи програмах підтримки.
Як повідомили у відомстві, фахівці із супроводу ветеранів потрібні тим захисникам і захисницям, які не можуть самостійно оформити статуси та необхідні документи.
Експерти також надають необхідну допомогу, щоб військові могли оформити соціальні виплати, медичні послуги та реабілітацію.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Під час розмови з фахівцями із супроводу ветерани війни можуть знайти роботу, адже вони мають дані про всі можливості працевлаштування, освіти, а часто – й допомагають навіть із житлом.
Якщо хтось з ветеранів хоче відкрити власний бізнес – фахівці допомагають і з цим. Вони надають інформацію щодо різних грантів і програм підтримки, аби захисник брав у них участь.
Важливо й те, що ветерани й ветеранки можуть безкоштовно отримати базову психологічну підтримку. Фахівці, зокрема, допомагають знайти ветеранські простори, де військові могли б спілкуватися та мати підтримку.
Знайти фахівця для себе можна в додатку Дія в розділі "Ветеран PRO".
Для цього потрібно: ️відкрити застосунок Дія; ️перейти у розділ Сервіси. Там буде розділ "Ветеран PRO". Саме в ньому захисники ️обирають "Пошук фахівця", вказуючи ️область, громаду або прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста. Таким чином можна переглянути контакти та інформацію про установу, де працює фахівець,
– пояснили в Мінветеранів.
Якщо ж захисник хоче безпосередньо зустрітися з фахівцем, то він має звернутися до підрозділу ветеранської політики у своїй громаді. Там нададуть інформацію про фахівців із супроводу та підкажуть, куди звертатися залежно від запиту.
Нагадаємо, що через розділ для ветеранів у Дії можна оформити одразу кілька державних послуг однією заявою. Раніше на кожну послугу потрібно було подавати окрему заяву й звертатися до різних установ. Тепер більшість необхідних даних автоматично підтягується з державних реєстрів.
Через сервіс можна, зокрема, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а для родичів загиблих – подати заяву на отримання статусу члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці.
Строк розгляду звернення залежить від послуги, загалом це займає від 5 до 30 днів. Наприклад, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого мають оформити протягом 5 робочих днів, якщо людина має на нього право. Якщо інформації в реєстрах недостатньо, заявника можуть попросити виправити дані або додати сканкопії підтвердних документів