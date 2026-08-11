Фахівці із супроводу допомагають розв'язувати проблеми

Аби демобілізовані захисники та захисниці, а також їхні родини могли орієнтуватися й безперешкодно отримувати державні послуги, в громадах створили спеціальну вакансію – фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про те, що саме вони роблять, розповіли в Міністерстві у справах ветеранів.

Повернення службовців до цивільного життя часто потребує проходження різних етапів. Одним з них є визначеність у державних послугах чи програмах підтримки.

Як повідомили у відомстві, фахівці із супроводу ветеранів потрібні тим захисникам і захисницям, які не можуть самостійно оформити статуси та необхідні документи.

Експерти також надають необхідну допомогу, щоб військові могли оформити соціальні виплати, медичні послуги та реабілітацію.

Під час розмови з фахівцями із супроводу ветерани війни можуть знайти роботу, адже вони мають дані про всі можливості працевлаштування, освіти, а часто – й допомагають навіть із житлом.

Якщо хтось з ветеранів хоче відкрити власний бізнес – фахівці допомагають і з цим. Вони надають інформацію щодо різних грантів і програм підтримки, аби захисник брав у них участь.

Важливо й те, що ветерани й ветеранки можуть безкоштовно отримати базову психологічну підтримку. Фахівці, зокрема, допомагають знайти ветеранські простори, де військові могли б спілкуватися та мати підтримку.

Знайти фахівця для себе можна в додатку Дія в розділі "Ветеран PRO".

Для цього потрібно: ️відкрити застосунок Дія; ️перейти у розділ Сервіси. Там буде розділ "Ветеран PRO". Саме в ньому захисники ️обирають "Пошук фахівця", вказуючи ️область, громаду або прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста. Таким чином можна переглянути контакти та інформацію про установу, де працює фахівець,

– пояснили в Мінветеранів.

Якщо ж захисник хоче безпосередньо зустрітися з фахівцем, то він має звернутися до підрозділу ветеранської політики у своїй громаді. Там нададуть інформацію про фахівців із супроводу та підкажуть, куди звертатися залежно від запиту.

Нагадаємо, що через розділ для ветеранів у Дії можна оформити одразу кілька державних послуг однією заявою. Раніше на кожну послугу потрібно було подавати окрему заяву й звертатися до різних установ. Тепер більшість необхідних даних автоматично підтягується з державних реєстрів.

Через сервіс можна, зокрема, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а для родичів загиблих – подати заяву на отримання статусу члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці.

Строк розгляду звернення залежить від послуги, загалом це займає від 5 до 30 днів. Наприклад, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого мають оформити протягом 5 робочих днів, якщо людина має на нього право. Якщо інформації в реєстрах недостатньо, заявника можуть попросити виправити дані або додати сканкопії підтвердних документів