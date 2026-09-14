Сразу две выплаты: какие гарантии есть для военных после рождения ребенка

Военнослужащий может получить ряд гарантий и материальную помощь в случае рождения ребенка. Выплату гражданин может получить как от государства, так и непосредственно от воинской части.

Какие гарантии имеет военный после рождения ребенка

В целом родители и опекуны детей, родившихся после 31 декабря 2025 года, имеют право на материальную помощь от государства. Для этого не обязательно, чтобы они были военнослужащими. Но у военнослужащих есть дополнительные гарантии. Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

Государство предоставляет родным новорожденных детей 50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении, гарантированное законом.

Если ребенок родился у военнослужащего Вооруженных Сил, то он получает материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее выплачивают, в частности, если у защитника родился ребенок или он его усыновил. Размер выплаты равен месячному денежному обеспечению военнослужащего.

В расчет входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений,

– уточнили в ТЦК.

То есть военнослужащие имеют право получить сразу два вида выплат.

Чтобы оформить пособие от воинской части, военнослужащий должен подать рапорт вместе с документами, подтверждающими рождение ребенка. Это можно сделать через приложение "Армия+".

Военному дают не только деньги

Если у военнослужащего родился ребенок, то командование должно предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней. При этом военнослужащему должно сохраняться денежное довольствие.

При этом в время отпуска не учитываются дни, необходимые военнослужащему на дорогу домой и обратно в часть.

Главное – иметь и сохранить документы, подтверждающие рождение ребенка.