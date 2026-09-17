Водителю вернули деньги за эвакуацию на штрафстоянку: какая деталь стала решающей

Предусмотренный законом штраф за нарушение правил остановки не дает инспекторам автоматического права эвакуировать автомобиль на специальную стоянку. В некоторых случаях суд может признать принудительную эвакуацию автомобиля незаконной, и водитель получит компенсацию расходов на эвакуатор.

Штраф оставили в силе, но водителю вернули деньги

Суд в Тернополе рассматривал дело, в котором владелица AUDI Q5 подала иск против инспекторов по парковке. Они зафиксировали, что женщина остановилась ближе, чем в 10 метрах от выезда с прилегающей территории. Наряду с постановлением о штрафе инспекторы по парковке решили задержать и отправить автомобиль на специальную стоянку. Об этом говорится в материалах дела №607/7805/26.

Водитель уплатила 1790 гривен за транспортировку автомобиля и еще 270 гривен за его хранение. После этого она обратилась в суд с требованием отменить как штраф, так и процедуру эвакуации, а также возместить потраченные средства.

Суд первой инстанции сначала полностью отказал в удовлетворении иска. Однако апелляционная инстанция подробно разделила вопросы правомерности самого административного штрафа и законности применения принудительной эвакуации.

Доказательствами муниципальной инспекции была четко доказана вина водителя. Явное нарушение правил дорожного движения – парковка ближе, чем в 10 метрах от выезда – подтвердили:

фотофиксация;

GPS-координаты;

измерения сертифицированным лазерным дальномером.

Суд, учитывая доказательства, не смог отменить административное взыскание. Аргументы водителя, опровергающие сам факт нарушения, суд отклонил.

Решающая деталь для эвакуации автомобиля

Совершенно иной вывод апелляционный суд сделал в отношении принудительного перемещения машины на спецплощадку. Для применения такой строгой меры инспекторы обязаны доказать факт создания существенного препятствия движению.

Сам факт нахождения транспортного средства в запрещенном месте является достаточным основанием для вывода о том, что оно существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения,

– отметил судья.

На предоставленных инспекцией фотографиях видно, что автомобиль не перекрывал проезд полностью и позволял другим транспортным средствам свободно двигаться. Кроме того, в акте задержания инспектор не описал конкретную угрозу, ограничившись лишь общей ссылкой на норму закона.

Суд подчеркнул, что принудительная эвакуация должна соответствовать критериям соразмерности и обоснованности. Поскольку реального препятствия для движения зафиксировано не было, транспортировку автомобиля признали противоправным действием.

Таким образом, в пользу истицы удалось взыскать с муниципальной инспекции 2 060 гривен в качестве возмещения материального ущерба. Сама процедура показала, что водители могут оспаривать расходы на эвакуатор даже при признании штрафа правомерным.

Для муниципальных служб это решение создает четкий прецедент. Установлено, что одного лишь факта некорректной парковки недостаточно для эвакуации. Требуется обязательная фотофиксация в качестве доказательства того, что автомобиль мешает другим участникам движения и его следует быстро убрать с места.

Действует ли сейчас запрет на эвакуацию автомобилей

Напомним, в 2024 году Верховная Рада сделала первый шаг и поддержала законопроект, который предлагал на время военного положения запретить инспекторам по парковке эвакуировать автомобили на штрафплощадки.

Это было первое чтение, поэтому само голосование не ввело новый действующий запрет. По состоянию на 2026 год автомобили в Украине могут эвакуировать, в частности, инспекторы по парковке и полиция, если имеются предусмотренные законом основания.