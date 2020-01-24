Штрафы за неправильную парковку существенно вырастут: что ждет водителей

В парламент подан законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за неправильную парковку автомобиля. Как будет фиксироваться это правонарушение и кому грозит штраф в размере 34 тысячи гривен, – в материале 24 канала.

Как и что меняют

Киевляне и гости города часто становятся свидетелями ситуации, когда какая-то "умница" или "умник" оставляют машину на несколько часов почти посередине, к примеру, трамвайных путей. Как следствие, общественный транспорт стоит в пробках, а такие водители только оправдываются, мол, ненадолго оставили авто именно в этом месте, потому что больше негде было. Проблема с отсутствием достаточного количества парковочных мест актуальна не только для столицы. Однако иногда водителям стоит подумать и о последствиях своих поступков.

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Таким образом, значительная часть нарушений прав дорожного движения касается несоблюдения водителями требований о запрете остановки и стоянки в определенных местах. Речь идет о том, что оставлять машину можно на расстоянии до 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, возле остановок, в местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с ограниченными возможностями и тому подобное.



Полиция будет жестко реагировать на нарушение правил дорожного движения / Фото 24 канал

Ныне действующие положения привлечения таких нарушителей к ответственности малорезультативны из-за отсутствия эффективного механизма фиксации нарушений, а также низких размеров штрафов.

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У полицейских очень часто возникают проблемы с доказыванием факта нарушения остановки или стоянки той же машины в запрещенном месте. Полицейским сложно четко определить и доказать, на каком именно расстоянии от того же перекрестка находится авто нарушителя.

Как показывает судебная практика, применение полицейскими подручных средств измерений, например рулетки, или фиксирования на камеру "незначительного" расстояния от авто до перекрестка не поддерживается в судах. Как следствие, значительное количество постановлений о привлечении к административной ответственности отменяется судами и нарушителей не привлекают к ответственности,

– объясняет адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Штрафы начнут "кусаться"

Чтобы водители чаще вспоминали о правилах дорожного движения в парламент подан законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств". Этим документом предлагается существенно увеличить штрафы за неправильную парковку.

Насколько вырастут штрафы:

за стоянку в запрещенном месте с 510 гривен до 3400 гривен;

за остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф в 34 тысячи гривен;

34 000 гривен придется заплатить тем автомобилистам, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Важный момент, согласно законопроекту 70% этой суммы пойдет в местные бюджеты, чтобы власть добросовестно делала разметку в местах парковки.

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Разметку тоже хотят изменить. Сплошная желтая линия, которая используется для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету,

– отмечает Денис Головин.

Изменение фиксации нарушения

Фиксировать факт нарушения правил остановки автомобиля в запрещенных местах будут с помощью фото. А для того, чтобы оно стало доказательством, нужно минимум три фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов. На них должно быть четко видно заезд колес авто на дорожную разметку, где остановка или стоянка запрещена.

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Кроме того, в качестве доказательства в суде можно будет показывать и записи камер видеонаблюдения. По мнению авторов законопроекта, увеличение размера ответственности за эти правонарушения будет способствовать предотвращению их совершения.

"Письма счастья" для водителей

Поскольку нести ответственность за свое поведение на дороге должен водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их), в МВД предлагают автомобилистам, которые пользуются чужими авто, зарегистрироваться через бесплатный сервис. Недавно новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем" появилась в электронном кабинете водителя и на Правительственном портале в разделе "Электронные услуги".



Управляешь чужим авто – зарегистрируйся / Фото 24 канала

Как объясняет Денис Головин, надлежащий пользователь – человек, который на законных основаниях управляет транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото и видеофиксации парковки.

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В то же время, на одно авто может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем транспорта. Это можно сделать как по поданному заявлению, так и автоматически, в случае окончания срока, на который он был назначен.