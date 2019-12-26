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      Правительство планирует ужесточить наказание за наезды на людей

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      В Украине хотят ужесточить наказание за наезды на людей / rbc.ua

      В Украине планируют ужесточить наказание водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели. Соответствующие законопроекты вскоре направят в Верховную Раду.

      Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

      Читайте также: 288 километров в час: в Киеве зафиксировали убийственное превышение скорости

      МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Они предусматривают обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами. А также повышение ответственности для людей, которые совершают наезды, что заканчиваются травмами и гибелью.

      Мы хотим, чтобы выход на свободу для таких людей был не через половину отсиженного срока, а минимум через 2/3,
      – сказал Геращенко.

      При этом он отметил, если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

      По его словам, МВД также инициирует поднятия размеров штрафов за некоторые правонарушения, которые являются опасными для общества.

      Как планируют увеличить размеры штрафов за административные правонарушения

      • за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 километров в час – 3400 гривен (сейчас 510 гривен);
      • за оставление места ДТП – 3400 гривен (сейчас 255 гривен) и возможность лишения права управления авто до 6 месяцев;
      • за езду без водительских удостоверений – 10200 гривен (сейчас 510 гривен).

      В первом квартале 2020 года после окончания тестирования планируется реальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости. По словам Геращенко, сейчас эта система в Киеве отрабатывается в тестовом режиме. Речь идет про 20 камер. Геращенко добавил, что пять камер, которые были запущены в тестовом режиме в ноябре, зафиксировали на 5 проспектах Киева 41 тысяч случаев превышения скорости.

      Ранее в Киеве на Столичном шоссе зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Один из автомобилей разогнался до 288 километров в час.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Законодательство Новости Украины Верховная Рада Авто Антон Геращенко Новые правила дорожного движения Транспорт
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