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      Уряд планує посилити покарання за наїзди на людей

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      В Україні хочуть посилити покарання за наїзди на людей / rbc.ua

      В Україні планують посилити покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі. Відповідні законопроєкти незабаром спрямують у Верховну Раду.

      Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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      МВС розробило низку законопроєктів, які будуть внесені ще до кінця року до Верховної Ради. Вони передбачають обов'язковість використання світловідбивних елементів пішоходами. А також підвищення відповідальності для людей, які скоюють наїзди, що закінчуються травмами й загибеллю.

      Ми хочемо, щоб вихід на волю для таких людей був не через половину відсидженого терміну, а мінімум через 2/3,
      – сказав Геращенко.

      При цьому він зазначив, якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.

      За його словами, МВС також ініціює підняття розмірів штрафів за деякі правопорушення, які є небезпечними для суспільства.

      Як планують збільшити розміри штрафів за адміністративні правопорушення

      • за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів за годину – 3400 гривень (наразі 510 гривень);
      • за залишення місця ДТП – 3400 гривень (наразі 255 гривень) та можливість позбавлення права керування авто до 6 місяців;
      • за їзду без водійських посвідчень – 10200 гривень (зараз 510 гривень).

      У першому кварталі 2020 року після завершення тестування планується реальний запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості. За словами Геращенко, наразі ця система у Києві відпрацьовується в тестовому режимі. Йдеться про 20 камер. Геращенко додав, що п'ять камер, які було запущено у тестовому режимі у листопаді, зафіксували на 5 проспектах Києва 41 тисяч випадків перевищення швидкості.

      Раніше у Києві на Столичному шосе зафіксували новий антирекорд перевищення швидкості. Один з автомобілів розігнався до 288 кілометрів на годину.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Законодавство Транспорт Нові правила дорожнього руху Антон Геращенко Авто Верховна Рада
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